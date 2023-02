Un enterrement après l’autre à Gaziantep en Turquie

De notre envoyé spécial à Gaziantep – Quatre jours après le tremblement de terre catastrophique qui a tué plus de 21 700 personnes dans le sud de la Turquie et en Syrie, les funérailles des victimes ont lieu. Telle est la perte de la vie, c’était une cérémonie après l’autre.

Dans la cour de la mosquée Bahaeddin Nakiboglu, dans la ville de Gaziantep, dans le sud de la Turquie, des hommes regardaient six cercueils, certains en métal vert, d’autres en bois. Les cercueils étaient parfaitement alignés sur un autel de marbre blanc immaculé.

L’imam a récité le salat al janaza, la prière des morts. Des hommes se tenaient en rang derrière lui, les bras tendus et les paumes tournées vers le haut. “Allahu Akbar» (« Dieu est le plus grand »), ont-ils scandé. Ils prièrent en chœur, à voix basse collective. Ils prièrent les quatre takbir – le simplifié Allahu Akbar prière, sans s’incliner ni s’agenouiller.

Les personnes en deuil portent un cercueil contenant une victime du tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie à Gaziantep, dans le sud de la Turquie. © Assiya Hamza, France 24

La prière a été forcément brève, en raison du grand nombre de personnes à enterrer après le tremblement de terre et sa réplique qui ont frappé la région le 6 février.

Au fond ou sur le côté de la mosquée, selon le rite funéraire musulman, les femmes pleuraient, se pressant les unes contre les autres dans leur chagrin. Parfois, un sanglot plus fort résonnait dans la mosquée.

>> Dans un village turc rasé par le tremblement de terre, “pas de tentes, pas d’abris, seulement des voitures pour dormir”

Dès la fin de la prière, les cercueils étaient levés et remis dans les mêmes fourgons blancs qui les emmenaient à la mosquée. Le tremblement de terre a fait tant de morts si soudainement que chaque minute comptait : d’autres familles attendaient depuis des heures. C’est un enterrement après l’autre.

“J’ai perdu mon père, mon oncle et ma grand-mère”

Can, basé au Royaume-Uni, a voyagé depuis son domicile à Londres pour les funérailles de son père. Attendant à l’extérieur du bâtiment la purification rituelle des morts, il semblait engourdi par la douleur. Can travaillait quand il a entendu parler du tremblement de terre. « J’ai essayé de joindre mon père ; J’ai sonné encore et encore, mais il n’a pas répondu », a déclaré Can. “Il n’a pas pu répondre.”

Le jeune homme a pris le premier vol pour Istanbul. Le lendemain, il est finalement arrivé dans sa ville natale de Nurdagi, juste de l’autre côté de la Turquie. Can est arrivé à un spectacle déchirant : l’endroit où il a grandi s’est transformé en ruines. “Tout s’est effondré – tous les bâtiments, toutes les maisons”, a-t-il raconté avec des yeux hagards. “Je n’ai pas de mots.”

Can vit à Londres et est retourné dans le sud-est de la Turquie pour enterrer son père. © Assiya Hamza, France 24

Can resta silencieux pendant quelques secondes. « J’ai perdu mon père, mon oncle et ma grand-mère. Ils ont essayé de sortir mais… » Sa voix s’éteignit.

Can y est resté trois jours. « Les équipes de secours sont toujours à la recherche de survivants. Les immeubles continuent de s’effondrer. Les gens vivent dans la rue; il n’y a pas d’eau, pas de pain, pas de nourriture. Rien. Les gens n’attendent que de l’aide. C’est tout ce qu’on peut en dire.”

Le cortège macabre des camionnettes blanches se poursuit. L’un après l’autre, ils descendirent les cercueils des étagères métalliques du fond. Les civières vertes se sont précipitées, l’une après l’autre, pour le processus de nettoyage rituel – pour purifier leurs corps pour le voyage vers l’au-delà, selon la croyance musulmane. Ensuite, ils ont été emmenés à la mosquée pour la cérémonie funéraire – avant un dernier voyage au cimetière d’Asri, à quelques pas de là.

Le cimetière est comme une ville dans la ville – avec des tombes à perte de vue au milieu des collines et des pins. Il était temps pour un autre enterrement. Le cercueil a été placé sur le sol juste à côté de la tombe. L’imam dit une dernière prière. Le linceul blanc a été retiré du cercueil afin que la dernière victime de cette calamité puisse être placée dans la dernière demeure.

Une vue du cimetière d’Asri dans le sud-est de la Turquie. © Assiya Hamza, France 24

Cet article a été adapté de l’original en français.