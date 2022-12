Un enterrement approprié pour les enfants perdus de Tuam: la semaine dans Reporter Reads

Il y a un an, Hollywood regardait avec désespoir des films orientés vers les Oscars comme “Licorice Pizza” et “Nightmare Alley” stagner au box-office. Le jour semblait enfin arrivé où les films de prestige n’étaient plus viables dans les salles et où le streaming avait changé à jamais le cinéma.

Mais les studios ont gardé espoir, décidant que novembre 2022 donnerait une lecture plus précise du marché. D’ici là, le coronavirus ne serait plus un facteur aussi compliqué. Cet automne serait un “dernier combat”, comme certains le disent, une chance de montrer que plus que des super-héros et des suites pourraient réussir.