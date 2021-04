Le pilote Leigh Mundy, 68 ans, et son copilote Dennis Neagle, 59 ans, sont décédés lorsque leur Porsche s’est écrasée le dernier jour de l’événement, portant le nombre de morts à trois après que Shane Navin, 68 ans, ait perdu la vie un jour plus tôt.

La Mazda RX-7 1979 de Navin avait roulé 40 verges le matin de l’avant-dernière étape du rallye.

« Il a décollé ici, puis je l’ai entendu atterrir, et quand il a atterri, il a vomi et a perdu le contrôle, » un témoin oculaire a raconté à The Mercury le crash effrayant de Mundy et Neagle. «La minute suivante, c’était comme une explosion, et ça a fait écho partout.»

La famille de Leigh Mundy, 68 ans, qui a été tragiquement tuée au volant de l’événement Targa Tasmania samedi, l’a décrit comme « de bonne humeur, toujours généreux, réparateur et affectueusement espiègle ». Cette photo est Leigh et sa fille le jour de son mariage il y a tout juste 5 mois. pic.twitter.com/sWLM9HOrRL – Jessica Moran (@ JessicaMoran1) 26 avril 2021

Des voitures le dernier jour de Targa Tasmania portant des bandes noires sur les phares en hommage à Shane Navin @TargaNews#TargaTasmania# TargaTasmania2021pic.twitter.com/qpYIX9PmI0 – Chris Jordan (@JordanChris) 23 avril 2021

L’inspecteur par intérim de la police de Tasmanie, Sally Cottrell, a déclaré que la cause de l’accident restait inconnue, soulignant que la route était sèche.

« Une Porsche participait à l’étape Cygnet de la course sur route de Targa, » Cottrell a déclaré à news.com.

« Il est venu au-dessus de la crête de la colline sur Wattle Grove Road. Le véhicule a perdu le contrôle sur le gravier et puis le côté passager du véhicule est entré en collision avec un arbre.

«C’est un tronçon de route normal, c’est un tronçon de route rectiligne et en bon état. C’est un ensemble de circonstances très tragiques qui s’est produit et nos pensées vont aux proches du défunt. «

Le directeur général de Targa Australia, Mark Perry, a déclaré à ABC que cela avait été « quelques jours dévastateurs pour la famille Targa.«

« Aujourd’hui, nos pensées et nos plus sincères condoléances vont à la famille et aux amis de Leigh et Dennis. Tous les deux ont adoré Targa et nous les connaissions si bien, ce qui rend leur décès si difficile pour tout le monde dans notre communauté. «

Cindy Beard, propriétaire d’un gîte touristique local, qui a été témoin de la deuxième collision mortelle, a déclaré que la voiture des hommes roulait à grande vitesse avant de se coincer entre deux gommiers.

« Ce fut un coup dur, » se souvient-elle. « Tout de suite, j’ai pensé qu’il y avait quelque chose qui n’allait vraiment pas. »