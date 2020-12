Une enseignante spécialisée de l’Ohio dirigeait un cours via Zoom lorsqu’un cambrioleur armé d’un couteau est entré par effraction chez elle et l’a attaquée.

Mais le suspect, identifié comme étant le criminel condamné Charles Derosett, n’a pas fait le poids face à Amanda Zupancic et ses deux chiens, Lady et Wellington.

L’incident a commencé à se dérouler vers 11 heures le 23 novembre, alors que Zupancic, 32 ans, était dans un bureau à l’étage de son domicile sur Baltic Road à Cleveland, menant une leçon en ligne privée avec un élève du collège et sa mère lorsqu’elle a entendu du verre se briser en bas.

Zupancic, qui travaille dans les écoles locales de Kirkland, a dit en plaisantant à la mère de son élève que quelqu’un était entré par effraction chez elle, ignorant que c’était exactement ce qui se passait.

Amanda Zupancic, 32 ans, de l’Ohio, donnait un cours privé sur Zoom le 23 novembre lorsqu’un intrus armé d’un couteau a fait irruption dans sa maison de Cleveland.

Zupancic, dont le mari et le bébé venaient de quitter la maison 20 minutes plus tôt, est descendu pour enquêter sur le bruit et s’est retrouvé face à face avec un intrus armé d’un couteau marchant à travers une barrière pour bébé au pied de l’escalier menant au deuxième étage.

« Il a commencé à me menacer, à me crier dessus, à me traiter de noms », a déclaré Zupancic à News 5 Cleveland. «Il m’a attrapé à l’étage dans ma chambre.

Le suspect, identifié plus tard comme Derosett, a commencé à saccager le domicile de l’enseignant, à voler des montres et des alliances, pendant que son élève et sa mère écoutaient toujours l’appel Zoom.

Le père du garçon a appelé le 911 de chez lui dans le comté de Lake, disant au répartiteur que sa femme avait entendu le cambrioleur crier au professeur de leur fils: « Monte par terre, je vais te couper la gorge. »

Zupancic a déclaré qu’elle avait dit à l’attaquant qu’il pouvait avoir ses clés de voiture, mais qu’elles étaient en bas. Il accepta de la laisser les récupérer, mais l’éducateur à la réflexion rapide laissa à la place ses deux chiens, un berger allemand et un grand danois-boxeur se mêler à lui.

Charles Derosett, 43 ans, a été arrêté pour vol qualifié et voies de fait après que Zupancic l’ait poursuivi avec des ciseaux

« Donc, le berger allemand s’est tenu entre moi et ce gars, et le mélange Great Dane-boxer l’a attaqué », a-t-elle déclaré.

Pendant que le voleur repoussait les chiens, Zupancic a attrapé une paire de ciseaux et a poursuivi l’invité indésirable jusqu’à la porte d’entrée.

Elle a continué à poursuivre l’homme armé d’un couteau dans la rue avec ses pantoufles tout en criant à l’aide.

Un entrepreneur qui travaillait dans une maison voisine a entendu les appels à l’aide de l’enseignant, a plaqué le suspect au sol et l’a maintenu à terre jusqu’à ce que la police arrive pour l’arrêter.

Derosett a été inculpé la semaine dernière de vol qualifié et d’agression criminelle.

L’homme de 43 ans est un criminel reconnu coupable qui avait déjà purgé une peine pour vol qualifié. Au moment de l’invasion de son domicile, il était sorti de prison à peine 36 jours.

« Cet individu doit être retiré de la rue », a déclaré le procureur du comté de Cuyahoga, Michael O’Malley, à WJW. «Il doit retourner en prison.