La façon épique d’un enseignant de troller ses élèves trompeurs devient virale sur Internet. Un professeur d’informatique a trouvé un moyen ultime de troller ses étudiants quand il leur a envoyé un dossier de présentations à réviser et l’un des fichiers a été nommé «Réponses aux examens PAS POUR LES ÉTUDIANTS».

Le fichier «Réponses aux examens» était en fait un lien vers le single préféré de Rick Astley «Never gonna give you up». La chanson mème préférée est un succès sur les médias sociaux ces jours-ci en raison de ses paroles «Vous connaissez les règles et moi aussi…» auxquelles chaque enseignant peut s’identifier car elle correspond parfaitement aux règles pour passer un examen.

Regardez le single à succès des années 1980 ici:

Le professeur a trouvé le moyen idéal de revenir sur les étudiants qui essaient de trouver des moyens de tricher aux examens au lieu d’étudier. Cela semble incroyable et facile quand le professeur vous propose de répondre lui-même quelques jours avant l’examen, non? La pièce jointe intitulée «Réponses à l’examen OT POUR LES ÉTUDIANTS» a fouillé les étudiants espiègles qui auraient été impatients de trouver les réponses à l’examen et ont plutôt été trollés par leur professeur.

Le dossier semblait avoir été joint par erreur et en ouvrant au lieu de réponses, le dossier a ouvert le lien vers le single à succès des années 1980 « Never gonna give you Up » sur YouTube.

La farce est célèbre sur Internet et le professeur est applaudi pour son humour.

L’un des étudiants du professeur dans une vidéo partagée sur Reddit a déclaré: «Je regardais à travers tous les supports de cours et j’ai remarqué en bas qu’il était écrit« Les réponses aux examens PAS POUR les étudiants ».

Un autre utilisateur a écrit: «Je suis sur le point d’aller à l’université pour devenir enseignant pour que je puisse le faire». Un autre utilisateur qui a été impressionné par l’enseignant a écrit: «J’ai demandé à un professeur de faire cela. Sauf que c’était juste un document Word qui disait: «Pensez-vous vraiment que je suis si stupide?».

«Je suis sur le point d’aller à l’université et de devenir professeur pour que je puisse faire ça à mes étudiants», a déclaré un utilisateur.

La farce s’attaque aux étudiants qui essaient des moyens déloyaux pour réussir l’examen, comme jeter un coup d’œil sur la feuille d’examen de la personne assise à côté d’eux ou essayer d’acquérir une feuille de questions avant l’examen.