Un enseignant sur cinq dans les zones les plus riches déclare que les parents ont fait pression sur eux pour les notes aux examens, selon une enquête

Environ un enseignant sur cinq dans les écoles des régions les plus riches d’Angleterre affirme que les parents les ont fait pression sur les notes de leurs enfants aux examens cette année, a révélé une nouvelle enquête.

Selon un rapport du Sutton Trust, près d’un enseignant sur quatre (23%) des écoles privées et 17% des écoles publiques des zones favorisées ont été approchés ou poussés par les parents au sujet des notes.

Un peu plus d’un enseignant sur dix (11 %) des écoles publiques dans les zones les plus pauvres a déclaré avoir été mis sous pression, selon le sondage.

Les résultats interviennent après que les enseignants en Angleterre ont maintenant soumis leurs décisions sur les notes GCSE et A-level des élèves pour cette année. Ils sortiront dans deux semaines.

Cela vient après qu’Ofqual ait abandonné l’année dernière son algorithme pour les résultats du A-level et du GCSE après qu’un grand nombre de résultats aient été déclassés, provoquant la fureur des élèves, des enseignants et des parents.

Les examens de cet été ont été annulés pour la deuxième année consécutive en raison de la pandémie. Les notes seront décidées par les enseignants après avoir utilisé un large éventail de preuves telles que des cours et des examens blancs.

Cependant, le rapport identifie une grande variation dans le nombre d’évaluations prises par les étudiants de niveau A pour déterminer leurs notes cet été.

Près de deux enseignants sur cinq (38%) ont déclaré que leurs élèves effectuaient trois à quatre « mini-examens » ou évaluations en classe par matière, selon l’enquête.

Mais le sondage de plus de 3 000 enseignants en Angleterre suggère que 18% ont déclaré deux ou moins et 18% ont déclaré plus de six.

Également pour la recherche, un sondage auprès de plus de 400 candidats universitaires suggère que près de la moitié (47 %) pensent que la perturbation de la pandémie aura un impact négatif sur leurs chances d’entrer dans leur université de premier choix.

Une majorité de candidats (53%) s’inquiètent d’être prêts à entrer à l’université cet automne, et environ un tiers (34%) ne se sentent pas prêts à commencer l’université, selon l’enquête.

Les élèves d’une école publique (36 %) sont plus de deux fois plus susceptibles de se sentir mal préparés à entrer à l’université que leurs pairs des écoles indépendantes (17 %).

Sir Peter Lampl, fondateur et président du Sutton Trust, a déclaré : « La cohorte de candidats universitaires de cette année a dû faire face à près de deux ans d’éducation perturbée. À l’approche du jour des résultats, il est essentiel que les élèves les plus pauvres ne soient pas désavantagés par l’impact plus important de la pandémie sur eux.

« Les universités devraient accorder une attention supplémentaire aux étudiants défavorisés qui viennent de rater leurs notes. »

Geoff Barton, secrétaire général de l’Association of School and College Leaders (ASCL), a déclaré : « De nombreux enseignants ont eu la contrainte supplémentaire de faire face à la pression des parents.

« Nous savons que ces parents pensent qu’ils font de leur mieux pour leurs enfants. Mais c’est encore un autre problème qui a ajouté au stress d’une période extrêmement stressante. Et les notes sont bien sûr basées sur les preuves des performances des élèves plutôt que sur les parents qui ont les coudes les plus pointus. »

Kate Green, secrétaire fantôme du Labour, a déclaré: «Le jour des résultats, chaque élève doit être soutenu pour progresser dans ses études, sa formation ou son emploi, pas seulement les plus privilégiés.

«Les conservateurs ont traité les enfants et les jeunes comme une réflexion après coup tout au long de cette pandémie.

« Les ministres doivent maintenant définir de toute urgence le soutien qui sera mis à la disposition des élèves, des parents et des enseignants le jour des résultats pour s’assurer qu’aucun jeune ne perd des opportunités futures en raison de l’échec de sa réponse à la pandémie. »

Le Dr Michelle Meadows, régulateur en chef adjoint au régulateur des examens d’Angleterre Ofqual, a déclaré: «Bien que les examens n’aient pas eu lieu, les étudiants recevront des notes afin qu’ils puissent continuer leur vie.

« Ces parents qui ont essayé d’influencer le jugement des enseignants se sont mal comportés. »

Une porte-parole du ministère de l’Éducation (DfE) a déclaré : « Il n’y a personne de mieux placé pour juger les capacités des jeunes que leurs enseignants. Les élèves n’ont été évalués que sur ce qu’ils avaient appris, soutenant les élèves qui n’auraient peut-être pas eu l’occasion d’apprendre autant qu’ils le feraient au cours d’une année normale et ce qui signifie que les enseignants ont effectivement fait leurs évaluations en se basant sur le fait que chaque élève passe son meilleur jour. .

« Aucun enseignant ne devrait être soumis à une pression indue et les notes sont soumises à des contrôles internes plus larges dans les écoles et à des contrôles externes par les commissions d’examen pour s’assurer qu’elles reflètent fidèlement le travail des élèves. »

Rapports supplémentaires par l’AP