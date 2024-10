Un enseignant suppléant du lycée de Woodbury interdit après avoir reconstitué le meurtre de George Floyd lors d’un cours d’anglais

Un professeur d’anglais suppléant à la Woodbury High School qui a placé un élève au sol lors d’un cours lundi « dans le cadre d’une reconstitution des actions de la police qui ont abouti au meurtre de George Floyd » a été interdit d’enseigner dans le district de South Washington. » ont déclaré les responsables du district scolaire du comté.

La reconstitution était l’une des nombreuses actions « inappropriées et racistes » prises par l’enseignant au cours de quatre périodes de cours qui n’étaient « provoquées par personne », selon une lettre envoyée aux élèves, aux parents et au personnel.

Les étudiants ont déclaré aux responsables du district que l’enseignant suppléant, soupçonné d’être un policier du Wisconsin, « a déclaré qu’il pensait que les étudiants voudraient entendre parler de sa vie en tant que policier », indique la lettre.

Les élèves ont rapporté que l’enseignant suppléant racontait des blagues sexistes ; a fait à plusieurs reprises des commentaires racistes; a parlé avec des détails troublants des cadavres qu’il avait vus ; a partagé des détails explicites sur deux cas d’agression sexuelle sur lesquels il a enquêté et « a déclaré que la « brutalité policière » n’était pas réelle ».

Dès que les responsables de l’école ont eu connaissance des incidents, l’enseignant a été expulsé de la classe et escorté hors des locaux, ont indiqué les responsables du district.

« Je tiens particulièrement à reconnaître les préjudices raciaux survenus lorsque l’enseignant suppléant a reconstitué la contention à plat ventre qui a abouti au meurtre de George Floyd », ont écrit la directrice Sarah Sorenson-Wagner, la surintendante Julie Nielsen et la surintendante adjointe Kristine Schaefer dans la lettre. « Ce comportement signalé est répréhensible. Je suis gêné et je suis désolé que ce soit arrivé à nos étudiants. Nous prendrons tout le temps dont les élèves ont besoin pour écouter et créer un espace ouvert pour des conversations courageuses qui mènent à la guérison, à l’action et à l’éducation.

Les responsables du district ont déclaré mardi qu’ils avaient soumis un rapport sur les actions de l’enseignant suppléant au ministère de l’Éducation du Minnesota et au Conseil des licences et des normes des éducateurs professionnels. Ils collaborent également avec le service de police de Woodbury pour enquêter sur l’affaire, ont indiqué des responsables du district.

L’enseignant suppléant a remplacé sept fois les enseignants du district depuis qu’il a été embauché par Teachers On Call, le fournisseur sous contrat de remplacement du district, en mars 2024, ont indiqué les responsables du district. Sa mission de lundi était son deuxième remplacement cette année scolaire ; il avait déjà été remplacé à la Woodbury Middle School le 1er octobre, ont indiqué des responsables du district.

