Un enseignant britannique reconnu coupable d’infractions sexuelles sur des enfants est soupçonné d’avoir abusé de 36 autres élèves après avoir changé de nom et déménagé à l’étranger.

Ben Lewis, 31 ans, a obtenu un passeport en tant que Ben Rose moins de quatre mois après avoir été condamné à une peine avec sursis pour avoir filmé indécemment une fille de neuf ans et téléchargé des images de tout-petits.

Ben Lewis a obtenu un passeport portant le nom de Ben Rose pour éviter d’être détecté

Le paedo a déménagé en Espagne en 2016 et a travaillé dans une école et comme fille au pair et baby-sitter.

Il a été détenu en juin dernier à Madrid pour avoir distribué des images d’abus d’enfants.

La police espagnole a révélé hier que Lewis, de Borehamwood, Herts, était maintenant soupçonné d’avoir abusé de filles âgées de quatre à huit ans.

Les agents ont donné suite à une information provenant d’Australie au sujet d’un suspect utilisant le Web sombre pour voir la maltraitance d’enfants.

Un porte-parole a affirmé: «L’homme a utilisé des forums pédophiles cachés pour publier du matériel qu’il avait lui-même généré.»