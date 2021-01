Un ancien enseignant du secondaire qui aurait agressé sexuellement une adolescente il y a quatre décennies a été jugé pour la première fois.

Lee Joyce Dunbar, 67 ans, est accusé d’avoir agressé sexuellement une étudiante, alors âgée de 15 à 17 ans, sur une période de deux ans entre 1978 et 1980 sur les plages du nord de Sydney.

La femme de Five Dock a comparu devant le tribunal local de Burwood lundi, où les détails de l’agression sexuelle historique présumée sur l’ancien élève ont été révélés pour la première fois.

Un ancien enseignant du secondaire est accusé d’avoir agressé sexuellement une adolescente sur une période de deux ans entre 1978 et 1980 (image en stock)

Des documents judiciaires allèguent que Dunbar a touché les seins, les mamelons, le clitoris de la fille et a inséré ses doigts dans ses organes génitaux, a rapporté NCA NewsWire.

La police allègue que Dunbar a abusé de l’étudiante de Manly et Mona Vale entre mars 1978 et mars 1980 alors que travaillant à Beacon Hill High School à l’époque.

Il fait suite à l’arrestation de Dunbar par les détectives de Strike Force Southwood en novembre dans le cadre d’enquêtes en cours sur des agressions sexuelles historiques présumées.

Elle a été accusée d’agression contre une femme et d’avoir commis un acte d’indécence à l’âge de moins de 16 ans et deux chefs d’agression contre une femme et d’avoir commis un acte d’indécence entre 14 et 16 ans.

La police a allégué que l’enseignant travaillait à l’école secondaire Beacon Hill (photo) au moment des agressions sexuelles présumées. L’école a depuis fermé et a été démolie

La caution de Dunbar a continué de réapparaître au tribunal le mois prochain.

Strike Force Southwood, dirigée par des détectives de la brigade des sévices sexuels et des crimes sexuels, a été créée par la police de NSW en juillet 2018 pour identifier et enquêter sur les allégations d’agression sexuelle et de relations élèves / enseignant dans les lycées des plages du nord de Sydney dans les années 1970 et 1980.

L’école secondaire Beacon Hill a été fermée en 2002 et a depuis été démolie.