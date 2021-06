Un enseignant qui a refusé le vaccin Covid « a regardé la mort dans les yeux » pendant neuf jours à l’hôpital

Un ENSEIGNANT qui a refusé son vaccin Covid s’est retrouvé « regarder la mort dans les yeux » après avoir été hospitalisé pendant neuf jours après avoir contracté le virus.

Abderrahmane Fadil a déclaré qu’il « se sentait bien à l’époque » on lui a offert son jab, il n’a donc pas pris la peine de prendre rendez-vous.

Abderrahmane Fadil a initialement refusé son vaccin Covid en février car il a déclaré qu’il se sentait «bien à l’époque» Crédit : SWNS

L’homme de 60 ans de Bradford s’est vu offrir son vaccin en février lorsque des personnes âgées de 60 ans et plus ont été appelées.

Il a déclaré: « L’invitation pour le jab est arrivée et j’étais un peu hésitant car j’étais si bien à l’époque.

« J’étais un peu réticent et je pensais juste que je tiendrais mes chevaux et peut-être que je les récupérerais plus tard ».

M. Fadil, qui vit avec sa femme, Khadija et ses deux jeunes fils, Rayan, neuf ans et Aryan, sept ans, a déclaré qu’il n’avait jamais vraiment cru qu’il attraperait Covid – ou que cela le rendrait si malade.

Il exhorte maintenant les gens à se faire vacciner après son admission à l’hôpital « à bout de souffle ».

‘PAS UNE BLAGUE’

« Refuser le jab a été la plus grosse erreur de ma vie. J’irais en enfer et j’y retournerais maintenant pour me faire vacciner.

« Covid n’est pas quelque chose avec lequel jouer. Ce n’est pas une blague. Le vaccin est une bouée de sauvetage pour l’humanité. C’est vital pour survivre, alors n’hésitez pas à l’obtenir comme je l’ai fait.

M. Fadil a passé neuf jours dans un service Covid à Bradford Royal Infirmary, qui fait partie du Bradford Teaching Hospitals NHS Foundation Trust.

Il a ajouté: « Quand j’ai été amené, j’avais le souffle coupé et ma température avait grimpé en flèche. J’avais très peur.

« Mes petits garçons pleuraient; ils pleuraient tous les jours quand je me ‘FaceTiming’. J’ai juste continué à essayer de les rassurer que papa ne mourrait pas et qu’il serait bientôt à la maison mais parfois je n’étais pas sûr. «

M. Fadil a déclaré qu’il avait de la famille partout dans le monde qui avait voyagé pour le voir, mais qu’ils n’avaient pas pu lui rendre visite et au lieu de cela, il a dit qu’ils avaient prié pour lui.

M. Fadil avait auparavant vécu à Londres où il a étudié la médecine et la médecine légale.

Il a ensuite déménagé dans le nord de l’Angleterre où il a suivi une formation d’enseignant.

Il enseigne actuellement un certain nombre de matières, dont les sciences, dans le West Yorkshire.

À travers Bradford, où vit M. Fadil, plus d’un demi-million de personnes ont subi leur injection de Covid.

Le graphique ci-dessus montre comment la vaccination a augmenté à Bradford depuis le début de l’année Crédit : gov.uk

Les données du gouvernement montrent que 312 667 personnes dans la région ont reçu une première dose de leur vaccin et 231 190 personnes en ont reçu une seconde.

Depuis le début de l’année, la vaccination est en augmentation dans la région.

M. Fadil a déclaré que le NHS de Bradford lui avait sauvé la vie et qu’une fois qu’il serait complètement rétabli, il aimerait se porter volontaire pour aider.

Le consultant respiratoire Tanveer Khalid, membre de l’équipe responsable des soins de M. Fadil, a déclaré : « M. Fadil a eu beaucoup de chance. Il était extrêmement mal quand il a été admis et avait besoin d’une thérapie CPAP (pression positive continue des voies respiratoires) vitale. »

Tanveer Khalid a déclaré que M. Fadil avait de la chance d’être en vie Crédit : MEN Media

Il a ajouté que même s’il était heureux que M. Fadil soit de retour chez lui, il espérait que les gens écouteraient son message et se feraient vacciner.

M. Fadil a déclaré: « La majorité des patients Covid très malades que nous avons dans nos services sont ici parce qu’ils ont refusé le vaccin.

« Nous avons d’autres patients en mauvaise santé dans les services, qui ont reçu leur vaccin Covid mais ils ont été hospitalisés en raison d’autres conditions et ce sont ces autres conditions qui les rendent malades, pas Covid.

« Cela prouve que les vaccins fonctionnent. Je lance un appel à tout le monde; toute personne de plus de 18 ans peut désormais recevoir le vaccin. S’il vous plaît, allez le chercher. Cela pourrait vous sauver la vie. »