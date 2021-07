Un enseignant qui a passé 21 ans derrière les barreaux pour un meurtre qui n’a jamais eu lieu est libre après qu’une «victime» a été retrouvée vivante aux États-Unis

Un ENSEIGNANT qui a passé 21 ans dans une prison mexicaine pour un meurtre qui n’a jamais eu lieu a été libéré après que la victime présumée a été retrouvée saine et sauve aux États-Unis.

Manuel Valdovinos a déclaré que les autorités mexicaines ne s’étaient toujours pas excusées pour l’énorme erreur judiciaire.

Enseignant dans la ville de Texcoco en 2000, Manuel a été arrêté et aurait avoué le meurtre de Manuel Martínez Elizalde.

Il a été condamné à 41 ans de prison et a finalement été libéré la semaine dernière lorsque Elizalde a été retrouvée vivante aux États-Unis.

Mais Manuel affirme que la police l’a battu et torturé jusqu’à ce qu’il avoue.

Selon un rapport local, la police a emmené Manuel dans un entrepôt et l’a pendu « par des chaînes, l’a battu et lui a donné des décharges électriques, puis l’a mis dans un pot d’eau glacée pour que les attaques ne soient pas remarquées ».

Puis, en 2006, un tribunal mexicain a rejeté des preuves ADN révélant que le corps utilisé pour condamner Manuel n’était pas celui d’Elizalde.

Dans une lettre au président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador, qui a donné son feu vert à sa libération, Manuel a déclaré : « Aujourd’hui, je peux vous dire qu’après avoir été victime de torture, de détention arbitraire, de fabrication d’un crime.

« Je viens précisément de vous demander ou de vous faire savoir que nous nous joignons en équipe pour travailler ensemble à l’éradication de la corruption au sein des tribunaux, au sein du pouvoir judiciaire qui, espérons-le, peut être étendu principalement à l’État de Mexico, car Manuel Martínez Elizalde est vivant et j’ai été victime de tout ça et je peux le vérifier.

L’humble professeur de musique a déclaré qu’il avait vu « de nombreuses personnes qui, sans soutien juridique, avaient leur liberté » pendant son séjour derrière les barreaux.

S’ils n’exerçaient pas de pression avec la grève de la faim, je ne serais pas ici aujourd’hui

Manuel Valdovinos

Pedro Cesar Carrizales, un homme politique au parlement mexicain, et le militant Bryan LeBaron, qui a organisé avec succès une grève de la faim devant la résidence du président à Mexico, ont été ravis du résultat.

Carrizaled a déclaré que l’histoire de Manuel l’avait inspiré « à devenir un combattant social, car il y en a beaucoup qui luttent contre les conséquences de la torture et beaucoup d’autres qui ont été séparés de leur famille ».

Il a ajouté : « La justice n’est pas faite pour les pauvres, je me sens inspiré parce que [Manuel], en plus d’avoir ce ressentiment envers le système, les a aidés à l’intérieur et leur a appris la musique. Nous n’allons pas seulement chercher un combat pour lui… [but] demander justice.

Après examen du dossier, une commission judiciaire a ordonné la libération immédiate de Manuel, qui a été reçu par sa famille aux portes de la prison d’Almoloya de Juarez.

Manuel a déclaré : « S’ils n’exerçaient pas de pression avec la grève de la faim, je ne serais pas ici aujourd’hui. »





Selon les rapports, au cours de ses 21 ans derrière les barreaux, Valdovinos a perdu un enfant et plusieurs êtres chers, et à un moment donné « voudrait qu’ils me laissent pour mort ».

Il a également déclaré qu’il avait toujours un casier judiciaire qui l’empêcherait de chercher un emploi.

On ne sait pas si son équipe juridique envisage de demander une indemnisation pour l’emprisonnement injustifié.