Un enseignant pédophile britannique condamné à 135 ans de prison pour avoir distribué de la pornographie est confirmé

La Cour suprême espagnole a confirmé la peine de 135 ans de prison prononcée contre un enseignant et nounou britannique qui a créé et distribué de la pornographie mettant en scène des enfants dont il avait la charge après avoir changé de nom à la suite de condamnations antérieures.

Ben David Rose a légalement changé d’identité après sa condamnation pour pédopornographie en Grande-Bretagne, ce qui signifie qu’il n’est pas apparu comme un délinquant sexuel enregistré lors de la vérification des antécédents en Espagne.

Rose, anciennement connu sous le nom de Ben David Lewis, a été condamné à deux ans de prison avec sursis en juin 2016 pour des délits de pédopornographie dans la ville anglaise de St Albans.

En août de la même année, avec un nouveau nom et un nouveau passeport, il travaillait comme nounou dans la ville espagnole de Saragosse, avant de déménager à Madrid comme nounou pour deux autres jeunes enfants et de travailler comme professeur d’anglais dans une école privée.

Plus tard, lorsque la police a fouillé son téléphone, ils ont trouvé des dizaines de photos et de vidéos de lui avec des filles d’à peine six ans dans une salle de classe.

Rose a également été reconnue coupable d’avoir photographié trois enfants de moins de 10 ans nus ou en sous-vêtements et d’avoir diffusé les images sur le dark web de son temps comme nounou à Saragosse.

La Cour suprême espagnole a confirmé la condamnation et la peine de Rose devant un tribunal inférieur pour des délits de pédopornographie, des dizaines d’infractions liées à la divulgation de secrets et une seule condamnation pour un « crime contre l’intégrité morale ». La durée totale de la peine a totalisé 135 ans.

Le verdict de son appel intervient à un moment où les écoles privées espagnoles sont de plus en plus surveillées, alors que la police enquête sur la manière dont un surveillant du déjeuner dans une école française de Barcelone a pu initier des contacts sexuels avec des enfants aussi jeunes que cinq ans.

Des militants britanniques, dont l’association caritative The Safeguarding Alliance, font pression sur le gouvernement britannique pour qu’il modifie la loi sur les changements de nom.

« Les lois existantes permettent aux délinquants de contourner le système, libres de dissimuler leur identité sans être surveillés », a déclaré l’organisme de bienfaisance.

Les trois juges qui ont initialement condamné et emprisonné le délinquant l’ont reconnu coupable de huit chefs d’accusation de fabrication de pornographie juvénile, d’un crime d’infliger un traitement dégradant à une autre personne, de 32 infractions à la vie privée et d’un chef de faux.

En plus d’être condamné à une longue peine de prison, il a également été condamné à verser à ses victimes une indemnisation allant de 2 500 £ à un peu plus de 5 000 £ chacune.

Le pédophile britannique a changé de nom par acte notarié au lendemain de sa condamnation.

Les juges ont qualifié les crimes du pervers britannique de «graves» dans leur longue décision écrite, ajoutant: «Il va être très difficile pour les parents des enfants de revenir à la situation dans laquelle ils se trouvaient avant que le délinquant ne les commette, même s’ils reçoivent une compensation économique. ‘

Des détectives ont déclaré que la police spécialisée de la ville australienne de Queensland les avait informés d’un « prédateur sexuel » qu’ils croyaient être en Espagne et qu’ils avaient identifié à la suite d’une enquête complexe ralentie par les techniques de cryptage du suspect.

Ben David Rose, anciennement connu sous le nom de Ben David Lewis, a été condamné à deux ans de prison avec sursis en juin 2016 à St Albans Court (photo) dans le Herfordshire pour des crimes sexuels qu’il a commis dans un camp d’été qu’il a fondé.

Ils ont révélé qu’il avait un casier judiciaire dans son Royaume-Uni natal et l’ont accusé d’avoir ciblé 36 enfants âgés de quatre à huit ans après s’être introduit dans le système éducatif espagnol – mais ne l’ont pas nommé ni expliqué en détail comment il aurait dupé le système.

Ben David Lewis, comme on l’appelait avant de quitter le Royaume-Uni, a été arrêté en août 2015 après qu’un travailleur d’un camp d’été qu’il a fondé, LL Camps à Bushey, Hertfordshire, ait trouvé des photos nues d’enfants aussi jeunes que trois ans sur son iPhone.

Sandra Vicente a déclaré au tribunal de la Couronne de St Albans qu’elle avait l’impression que son cerveau avait été «pollué» après avoir découvert les clichés.

La jeune femme alors âgée de 26 ans lui a donné le téléphone et le code PIN d’entrée pour jouer de la musique lors d’une fête d’enfants, mais a trouvé les images dans les éléments supprimés après avoir « eu le nez » et s’est rendue à la police.

Les agents ont trouvé une paire de sous-vêtements pour enfant à côté de son ordinateur portable ainsi que des vidéos qu’il avait prises en pointant sa caméra sur la jupe d’une jeune fille dont il était le tuteur.

La procureure Ann Evans a déclaré que la police avait trouvé des recherches sur l’un de ses iPod Touch telles que « Un délinquant sexuel peut-il aller aux États-Unis? », « Téléchargement accidentel de pornographie juvénile » et « Comment la police recherche-t-elle les ordinateurs? »

Il a plaidé coupable à trois chefs d’accusation de téléchargement d’images indécentes et un de prise d’images indécentes, mais a été épargné de prison après avoir affirmé qu’il voulait se marier et avoir des enfants.

Il a également été condamné à s’enregistrer comme délinquant sexuel pour une durée indéterminée.

Le camp d’été à l’américaine qu’il a monté avec un ami a été fermé par l’Ofsted.