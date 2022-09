Un enseignant obtient une contravention pour cascadeur le premier jour d’école

Les autobus scolaires ont maintenant des feux ROUGE et AMBRE. 🔴🟠🚍🟠🔴

🟠Ambre clignotant🟠 – Le bus se prépare à s’arrêter et les conducteurs doivent ralentir et se préparer à s’arrêter.

🔴 Rouge clignotant 🔴 et arrêtez le bras – Le bus charge les élèves et les conducteurs qui s’approchent doivent s’arrêter. pic.twitter.com/EQ4m81VvO9

— Division de la sécurité routière de l’OPP (@OPP_HSD) 5 septembre 2022