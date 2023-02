Un enseignant militant et un responsable syndical interrogés pour avoir suggéré que les conservateurs feraient mieux de mourir

Un enseignant MILITANT et responsable syndical a fait l’objet d’une enquête hier soir pour avoir suggéré que les conservateurs feraient mieux de mourir.

Lucy Preston a précédemment déclaré qu’elle voulait « frapper des conservateurs dans les t * ts » – et a félicité ses élèves pour avoir dessiné l’ancien Premier ministre David Cameron comme un monstre.

L’enseignante militante et responsable syndicale Lucy Preston fait l’objet d’une enquête pour avoir suggéré que les conservateurs feraient mieux de mourir Crédit : Reuters

Le Syndicat national de l’éducation en grève a maintenant lancé une enquête après avoir été approché par le Sun.

Mme Preston, membre du comité de la succursale de Tower Hamlets dans l’est de Londres, pourrait être expulsée si une réunion de patrons se prononçait contre elle.

La semaine dernière, le Corbynista a publié une photo d’une pancarte disant: «Le seul bon conservateur est un conservateur mort.

“Le seul bon Lib Dem est un Lib Dem mort.”

Elle a fait l’éloge de son “élève de la semaine” qui l’a fait.

Le député conservateur Brendan Clarke-Smith, un ancien enseignant, a déclaré que les remarques de Mme Preston ont conduit “un entraîneur et des chevaux” à travers les prétentions du NEU d’être politiquement neutres.

Mme Preston s’est excusée en disant: “Je n’aurais pas dû utiliser un tel langage et je ne le ferais plus, et je m’excuse sans réserve.”

Un porte-parole du syndicat a déclaré: “Le NEU ne tolère en aucun cas l’utilisation d’un langage ou d’images violents.”

Il a confirmé qu’il enquêtait.