Un enseignant marié qui a embrassé un élève dans une discothèque écossaise a été autorisé à retourner en classe

Un enseignant écossais qui a embrassé et dansé de manière coquette avec un élève dans une boîte de nuit a été autorisé à reprendre l’enseignement.

Ashley McConnell a reçu une réprimande du Conseil général de l’enseignement pour l’Écosse (GTCS) aujourd’hui après avoir constaté que son aptitude à enseigner était altérée.

Le professeur de physique se battait depuis des semaines pour conserver son emploi après qu’une enquête a été ouverte sur son comportement avec un adolescent à la discothèque de Skinandi à Thurso, Caithness, en mars 2018.

Il a été découvert que la Miss mariée avait embrassé un élève de 17 ans du lycée Thurso à la discothèque et avait dansé avec lui de manière coquette.

Elle a également tenu la main de l’adolescente et a dit aux autres élèves qui se trouvaient dans le même club de «f ** k off» après avoir remis en question son comportement inapproprié.

McConnell, qui avait 30 ans à l’époque, a admis le mois dernier devant le panel GTCS qu’elle avait bu une quantité excessive d’alcool la nuit en question et qu’elle ne pouvait pas se souvenir de tout.

Elle a fondu en larmes alors qu’elle témoignait et a admis se souvenir de s’être tenue devant l’élève.

Après avoir entendu sept jours de témoignages, espacés sur deux mois, le GTCS a décidé que McConnell serait autorisée à retourner en classe et lui a infligé une réprimande de neuf mois.

Ils ont déclaré: «Le panel a estimé qu’une combinaison de facteurs avait influencé son comportement ce soir-là.

“Le panel était persuadé que le comportement de l’enseignant était hors de caractère et qu’il n’était ni prédateur ni prémédité dans ses intentions.

“Le jury a estimé que le comportement de l’enseignant était remédiable en toutes circonstances.

“Le panel a noté que l’enseignante avait admis certaines des conduites jugées prouvées, et qu’elle avait à la fois réfléchi et pris des mesures importantes pour y remédier.

“Le panel a estimé qu’il y avait des regrets et des remords complets et authentiques, en plus des ferventes assurances de l’enseignante d’avoir appris sa leçon.”

En prenant leur décision, ils ont déclaré: “Le panel a également considéré qu’une réprimande satisferait l’intérêt public dans les circonstances particulières de l’affaire.

“Une réprimande indiquait de manière appropriée la gravité de la conduite envers la profession et le public et maintiendrait ainsi la confiance du public envers les enseignants et la profession enseignante.

“Le panel a conclu que la réprimande devait être infligée pendant neuf mois.”

Témoignant à l’audience du mois dernier, McConnell, également connue sous le nom d’Ashley Swanson, a déclaré: «Je me souviens de l’élève A debout devant moi et je me souviens avoir passé une partie de la nuit avec [a former pupil she tutored].

« Cela faisait probablement environ trois ans que je ne lui avais pas enseigné.

« Je le connaissais et il m’était reconnaissable.

Je ne me souviens plus du contenu de la conversation [on the night].

“Je peux me souvenir de certaines parties de la nuit et ce n’est pas comme si j’avais perdu connaissance et que je ne me souvenais pas de la soirée, je n’ai pas d’explication, c’est juste l’effet de boire de grandes quantités d’alcool.

“Je crois que dans les pubs, je buvais deux verres à la fois et dans le club, je buvais des shots, mais je ne peux pas être sûr de me souvenir d’avoir bu les shots.”

Elle a ajouté: “J’ai réalisé que ma conduite était insuffisante, je ne bois plus d’alcool, peut-être que si je n’avais pas bu d’alcool ce soir-là, je ne serais pas dans la situation dans laquelle nous nous trouvons.

« Je ressens beaucoup de remords et de honte.

“Un comportement de cette nature ne se répétera jamais, j’espère que vous verrez que ma conduite à l’époque était en contraste frappant avec mon caractère typique. Le risque de répétition est inexistant.

« Ma conduite au travail n’a jamais été remise en cause, j’ai fait toutes les démarches possibles. J’ai fait plein de changements.

« Est-ce que je l’ai embêté cette nuit-là ? Oui, et est-ce lui qui aurait arrêté les événements ? oui, mais non, je ne pense pas que cela lui ait causé des dommages émotionnels durables.”

Mme McConnell était sortie dîner et prendre un verre pour le 50e anniversaire d’un collègue avant de se rendre à la discothèque de Skinandi.

Elle a également visité plusieurs pubs entre les deux où elle a continué à boire avant de se rendre en boîte de nuit avec la professeure de français Emilie Charton.

Mme Charton, qui a récemment quitté le lycée Thurso, a déclaré: “Ashley buvait du Jack Daniels et du coca tout en commandant Budweiser et elle l’a fait peut-être deux ou trois fois.

“Je ne crois pas qu’elle contrôlait totalement ses actes, elle était plus qu’éméchée et je ne me souviens pas qu’elle ait fait des avances.

“Si elle était sobre, cela ne serait jamais arrivé, car lorsque les gens sont ivres, ils font des choses qu’ils ne feraient pas normalement.

“Ashley avait envie de faire la fête, c’est moi qui ai dû la repousser.”

Le GTCS a constaté qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour prouver les allégations selon lesquelles Mme McConnell aurait touché l’élève au bas ou à l’aine.

