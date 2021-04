Une enseignante DISGRACÉE a été mise derrière les barreaux après avoir filmé des relations sexuelles avec un adolescent et lui avoir acheté des cartes-cadeaux pour l’empêcher de divulguer les abus qu’il a subis de ses mains.

Amber Turnage, de Jackson, Mississippi, a été condamnée à 15 ans d’emprisonnement après avoir été reconnue coupable d’avoir agressé sexuellement un élève de 17 ans.

Amber Turnage a été condamnée à 15 ans de prison Crédit: Mississippi Department of Corrections

L’ancien enseignant a été reconnu coupable d’avoir soigné un élève de 17 ans Crédit: Facebook

L’homme de 42 ans, qui enseignait la biologie au lycée Provine, a été surpris lorsque le père de la victime a trouvé des vidéos explicites de son fils en train de s’amuser avec Turnage.

Les autorités du Mississippi ont ouvert une enquête en 2017 et ont interrogé l’étudiant, qui a déclaré qu’il avait rencontré Turnage après l’école un jour et qu’ils avaient développé une relation, rapporte WLBT.

La victime a affirmé que Turnage lui avait donné des cartes-cadeaux et de l’argent, et qu’ils se rendraient dans différents motels de la région.

Turnage – qui était mariée à l’époque – a été arrêtée et licenciée de son poste d’enseignante dans une école publique.

Au cours du procès, le père de la victime a déclaré qu’il s’était méfié du comportement de son fils et a décidé de consulter son téléphone portable, où il a trouvé les vidéos explicites.

Mais Turnage a tenté de détourner le récit, affirmant que c’était elle qui était contrôlée par l’étudiant.

Cette décision a été rejetée et Turnage a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation de violences sexuelles contre un mineur.

Elle a été giflée d’une peine de 15 ans jeudi – dont 10 à purger derrière les barreaux et les cinq autres à être suspendues.

Turnage doit également s’inscrire comme délinquant sexuel.

Une fois reconnu coupable le mois dernier, WLBT rapporte qu’un avocat de la famille a publié une déclaration disant que la condamnation de Turnage «réaffirme la notion que les prédateurs d’enfants méritent le choc et l’indignation qui accompagnent leurs actes méprisables et dans une société civilisée, ces actes doivent toujours être rencontrés avec le la punition la plus sévère.