Un employé de l’école TWISTED a forcé 14 enfants à se livrer à des actes sexuels devant la caméra après les avoir attirés sur Snapchat – puis a menacé de divulguer les images écoeurantes.

Le coordinateur informatique de l’école primaire, Jake Mokdissi, a été condamné à une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans et six mois par les tribunaux australiens après que des flics aient découvert de viles vidéos d’enfants sur son ordinateur portable.

Jake Mokdissi a été condamné à un maximum de cinq ans et six mois par les tribunaux australiens Crédit: Facebook

L’homme de 25 ans a utilisé les sites Web Omegle et Snapchat pour entrer en contact avec ses victimes et les «encourager» à faire des actes malades devant la caméra, a déclaré le juge Howard Mason.

Mokdissi a dit à une fille de 13 ans qu’il divulguerait l’une de ses vidéos après l’avoir bloqué sur Snapchat, ce qui l’empêchait de lui demander plus de contenu classé X pour sa propre gratification.

Il a dit à l’enfant qu’elle l’avait traité «comme de la saleté».

«Êtes-vous en train de dire que je suis une mauvaise personne?» il a dit. « Parce que j’ai essayé d’être le gars sympa et ça n’a pas marché. » Il lui a ensuite envoyé des messages disant qu’il était « excité », rapporte

Cependant, Mokdissi envoyait involontairement un message à un policier infiltré, qui avait pris le contrôle du compte Snapchat de l’enfant.

La jeune fille de 13 ans avait déjà dit à un instituteur que Mokdissi s’en prenait à elle et la police avait été appelée.

VIDÉOS VILE

Les agents ont découvert que la victime était l’un des plus d’une douzaine d’enfants, de filles et d’un garçon, que Mokdissi avait «manipulé» pour lui faire exécuter des œuvres indécentes entre novembre 2019 et janvier 2020.

Le juge Mason a déclaré que Mokdissi savait que ce qu’il faisait était mal.

«Vous avez travaillé dans une école primaire et vous auriez été conscient de la vulnérabilité des enfants et de la nécessité de les protéger, y compris d’eux-mêmes», a-t-il déclaré.

Lorsqu’une victime a dit à Mokdissi qu’elle avait 13 ans, il lui a envoyé une photo de lui tenant son pénis avec le message «on s’en fout».

Une fouille des appareils électroniques de Mokdissi a révélé ses actions prédatrices en ligne, car il avait enregistré des preuves vidéo de ses crimes.

Une vidéo, d’une fille de 13 ans, a été enregistrée sous le titre «meilleure».

Un autre clip a capturé le moment où une autre fille a dit à Mokdissi via Omegle qu’elle était âgée de 14 ans, auquel il a répondu: « C’est assez bien pour moi? » et l’a encouragée à se déshabiller et à faire des actes sexuels.

Le juge Mason a déclaré que la petite amie de Mokdissi, âgée d’environ huit ans, n’avait aucune idée qu’il se masturbait secrètement devant des vidéos en direct d’enfants victimes, et que la relation a pris fin après qu’il a été inculpé.

Il a dit que sa personnalité était «d’introversion, de peur du rejet et de maladresse intense dans les situations sociales», et il a admis que Mokdissi avait «honte».

Mokdissi a plaidé coupable à 15 chefs d’accusation d’utilisation d’un service de transport pour des activités sexuelles avec une personne de moins de 16 ans, d’un chef de production de matériel pédophile, d’un chef de toilettage et de trois chefs de transmission de communications indécentes à une personne de moins de 16 ans.