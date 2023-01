Un enseignant licencié pour une rangée de pronoms va à l’école juste un jour après son arrestation

Enoch Burke se tenait devant le bâtiment de l’école par intermittence écrire dans un cahier (Photo: PA) Un enseignant qui a été licencié et arrêté après avoir refusé d’appeler un élève trans “ils” est retourné à l’école. Enoch Burke a été officiellement limogé vendredi dernieraprès avoir refusé à plusieurs reprises les demandes de son directeur d’utiliser les pronoms préférés d’un élève trans. Mais il s’est présenté à la Wilson’s Hospital School de Co Westmeath, à Dublin, malgré tout. Le personnel a refusé l’entrée à M. Burke avant qu’il ne soit arrêté par Gardai pour intrusion. Après sa libération, il est rapidement retourné à l’école avant de repartir plus tard dans l’après-midi. M. Burke a de nouveau attendu à l’extérieur de l’école aujourd’hui – après avoir été déposé par son père – mais n’a pas été autorisé à entrer dans le bâtiment. L’enseignant se tenait sous la pluie et a été vu en train d’écrire dans un cahier par intermittence. M. Burke avait déjà été emprisonné en septembre, lorsqu’il avait insisté pour retourner à l’école malgré sa suspension de travail à plein salaire alors qu’une enquête disciplinaire était en cours. M. Burke s’est également présenté hier à la Wilson’s Hospital School de Co Westmeath, à Dublin (Photo: PA) Il a été placé sous le coup d’une injonction lui interdisant l’accès au bâtiment mais a continué à essayer d’entrer dans sa classe. Lorsque M. Burke a finalement été arrêté, il a déclaré au tribunal que le fait d’avoir été invité à utiliser le pronom “ils” était une “violation” de ses croyances chrétiennes. Alors qu’il était derrière les barreaux, le juge a demandé à M. Burke s’il continuerait à se présenter à l’école s’il était libéré et il a répondu qu’il le ferait. Il a déclaré: «Si ce tribunal en décide ainsi, je ne quitterai jamais la prison de Mountjoy si, en quittant la prison, je viole ma conscience bien informée et mes convictions religieuses et renie mon Dieu. M. Burke avait précédemment déclaré qu’obéir à une ordonnance du tribunal serait une “violation de ses croyances chrétiennes” et avait été emmené en prison (Photo: RTE News) «Il me semble que je peux être chrétien dans la prison de Mountjoy ou être païen et accepter le transgenre en dehors de celle-ci. Je sais où j’appartiens. ‘Ma foi m’a conduit à cet endroit et m’y maintiendra.’ Il a été libéré en décembre dernier et a dit que sa liberté serait en danger s’il enfreignait à nouveau l’ordonnance de la Haute Cour. M. Burke a rejeté son récent licenciement, insistant sur le fait qu’il avait le droit de travailler et qu’il avait été “injustement” arrêté pour intrusion mardi. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })(); Lien source