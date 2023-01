Un enseignant héros, 25 ans, abattu d’une balle dans la poitrine “par un élève de 6 ans” dans une salle de classe “a crié aux élèves de courir en toute sécurité”

Un enseignant de première année HEROIC qui a été abattu dans une salle de classe par un élève de 6 ans a crié aux autres élèves de courir en toute sécurité.

Abby Zwerner, 25 ans, a été abattue par l’élève de 6 ans dans une école de Virginie vendredi, les autorités affirmant que la fusillade n’était pas un accident.

Des rapports ont identifié Abby Zwerner comme l’enseignante qui a été abattue par un élève de six ans Crédit : Facebook/Abby Zwerner

Les flics traitent la fusillade comme délibérée Crédit : Facebook/Abby Zwerner

Les services d’urgence se sont précipités à l’école primaire Richneck de Newport News, en Virginie, après la fusillade 1 crédit

Abby, de Williamsburg, en Virginie, est dans un état critique après que l’élève lui a tiré dessus dans une classe de première année vers 14 heures dans la ville de Newport News, selon les flics.

Son identité aurait été confirmée par Sebastian Gonzalez-Hernandez, un parent de la Richneck Elementary School.

Il a déclaré à DailyMail.com que la courageuse enseignante avait crié aux autres enfants de la classe de s’enfuir, avant même d’être touchée par une seule balle.

M. Gonzalez-Hernandez a ajouté: “Même après avoir été abattue, elle pensait à la sécurité de ses enfants.

“C’est une enseignante incroyable, tellement dévouée. Mon fils l’adore et nous sommes dévastés par ce qui s’est passé. Nous pensons tous à elle et espérons qu’elle ira mieux bientôt.”

Des images de l’école primaire de Richneck montraient des véhicules de police traversant la circulation alors qu’ils se précipitaient vers l’école.

La police a révélé plus tard que l’enseignant était dans un état critique mais qu’il s’était quelque peu amélioré en fin d’après-midi.

Le chef de la police, Steve Drew, a déclaré que l’enfant était en garde à vue, bien qu’il ne soit pas clair à quelles accusations l’enfant de six ans pourrait faire face.

Il a également confirmé que la fusillade avait eu lieu après une confrontation entre Abby et l’étudiant.

Drew a déclaré que des coups de feu avaient été tirés à un seul endroit, la classe de première année.

Les enquêteurs cherchent toujours à savoir comment l’enfant s’est procuré une arme à feu.

Tous les enfants ont été transférés au gymnase après la fusillade et Drew a confirmé qu’ils étaient tous en sécurité.

Richneck Elementary a ensuite été placé sous verrouillage, mais une alerte de tireur active a été annulée.

“Nous n’avons pas eu de situation où quelqu’un tournait autour de l’école en train de tirer”, a déclaré le chef aux journalistes.

Aucun élève n’a été blessé dans la fusillade.

Environ 550 élèves de la maternelle à la cinquième année fréquentent l’école, selon le site Web du Virginia Department of Education.

La police a immédiatement entamé le processus de réunion des parents avec les élèves.

“La priorité numéro un pour moi est de surveiller notre victime à l’hôpital et de ramener tous ces étudiants avec leurs familles”, a déclaré le chef Drew.

Il n’y aura pas de cours à l’école lundi.

L’EXPERT JURIDIQUE INTERVIENT

Neama Rahmani, ancienne procureure fédérale et présidente de West Coast Trial Lawyers, a donné un aperçu de l’avenir possible de l’enfant alors que l’enquête se poursuit.

“L’enfant de six ans ne sera pas poursuivi pour cette fusillade et je doute que l’enfant soit détenu pendant une durée significative”, a déclaré Rahmani en exclusivité au US Sun.

“La loi de Virginie présume qu’un enfant de six ans ne peut pas être pénalement responsable et ne peut même pas être tenu responsable devant un tribunal civil pour négligence”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la police enquêtera probablement sur la manière dont l’enfant a eu accès à l’arme et a pu l’apporter à l’école.

Les parents seront les premières personnes que les autorités examineront, a déclaré l’ancien procureur.

“La Virginie considère comme un délit le fait de permettre à un enfant d’accéder à une arme à feu. Mais ce n’est qu’un délit, donc même si cela aboutit à une condamnation des parents ou de quelqu’un d’autre, les conséquences seraient minimes », a-t-il déclaré.

“Et c’est à peu près l’étendue des conséquences auxquelles tout adulte pourrait être confronté pour cette fusillade.”

Rahmani a cité le cas de Jennifer et James Crumbley, qui ont été inculpés après que leur fils de 15 ans, Ethan, aurait tué quatre élèves lors de la fusillade d’Oxford High School dans le Michigan le 30 novembre 2021.

“Cette poursuite a été facilitée par le fait qu’ils ont offert une arme à feu à leur fils adolescent. Je doute que ces mêmes circonstances s’appliquent à cet enfant de six ans, ce qui rend plus difficile d’inculper un adulte dans cette fusillade”, a déclaré Rahmani.

Abby a été transportée à l’hôpital et serait dans un état critique Crédit : Facebook/Abby Zwerner

Il n’y a pas eu d’autres blessés Crédit : AP : Associated Press