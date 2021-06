Un enseignant gagne 15 000 $ par mois après avoir quitté la classe pour devenir tuteur sexuel d’OnlyFans

UNE ANCIENNE enseignante du primaire a remplacé l’ABC par des sous-vêtements sexy – lorsqu’elle est devenue tutrice à temps plein d’OnlyFans.

Eva Wild, 43 ans, a gagné un peu d’argent en plus de son travail d’enseignante en vendant des photos et des vidéos NSFW (pas sûres pour le travail), mais lorsque la pandémie a frappé, elle a décidé de le prendre à temps plein.

Maintenant, elle gagne jusqu’à 15 000 $ par mois en entraînant 75 modèles à se promouvoir et à gagner des abonnés jusqu’à 1 000 $ chacun, tout en soutenant ses deux enfants.

Eva, de Houston, au Texas, a déclaré: « En tant qu’épouse et mère avec une carrière à temps plein, j’avais vraiment perdu le contact avec moi-même.

« Ma vie semblait concerner tout le monde, sauf moi. Cela a été incroyablement gratifiant d’intégrer mon amour de l’enseignement à cette nouvelle carrière.

« Cela a changé ma vie pour le mieux à tous points de vue. C’est mon objectif d’encourager et de donner aux femmes les moyens de trouver leur bonheur, même si c’est d’une manière non conventionnelle.

Elle a ajouté: « Je trouve mon expérience d’enseignement incroyablement utile pour travailler avec les dames du programme d’entraînement.

« Aussi étrange que cela puisse paraître, j’ai vraiment l’impression que toutes les choses de ma vie d’avant ont été construites par rapport à ce que je fais maintenant. »

Eva a enseigné à des enfants âgés de six à dix ans dans une école primaire pendant 13 ans, mais à la fin de l’année dernière, elle a décidé qu’elle en avait assez.

Elle a déclaré: « J’ai toujours aimé être enseignante. Je pensais que c’était un travail gratifiant et j’étais fière du travail que j’ai accompli.

« Je ne dirais pas que c’était ma passion, mais j’étais content. »

Lorsque la pandémie a frappé, Eva a eu du mal à passer à l’enseignement en ligne et à élever ses deux enfants, âgés de 11 et 13 ans, et cela a eu des conséquences néfastes sur sa santé mentale.

Elle a décidé d’arrêter et de travailler à temps plein sur son OnlyFans, un site où les abonnés achètent des vidéos et des photos classées X, mais ce n’était pas sa première incursion dans le divertissement pour adultes.

En 2018, alors que les temps étaient durs financièrement alors que son mari, Paul, 45 ans, venait de lancer sa propre entreprise immobilière, la sœur d’Eva lui a suggéré de vendre des photos sexy pour compléter ses revenus.

Eva a déclaré: « Au début, je pensais qu’elle était folle, mais plus je jouais avec l’idée, plus je pensais que cela pourrait fonctionner. »

Elle a parlé à son mari et après qu’ils se soient mis d’accord sur des limites appropriées, il a soutenu son côté sexy.

« J’étais timide dans mes premières photos. Je ne montrais pas mon visage. J’avais trop peur que quelqu’un me reconnaisse », a-t-elle déclaré. « Une fois que j’ai commencé à me coiffer, à mettre de la lingerie sexy et à me prendre en photo, c’était comme si quelque chose en moi s’était réveillé. »

« Une partie de moi que je pensais perdue à jamais a commencé à revenir à la vie, c’était le sentiment le plus merveilleux », a expliqué Eva.

Elle n’a pas gagné beaucoup d’argent au début, cependant, elle est devenue membre d’une communauté de femmes et de promoteurs en ligne qui se soutenaient mutuellement.

En juillet 2019, un promoteur lui a suggéré de créer un compte sur le service d’abonnement au contenu à venir OnlyFans.

Elle n’a gagné que 50 $ au cours de son premier mois, mais lentement, au fur et à mesure qu’elle acquérait plus d’expérience et prenait les conseils de ses amis exhibitionnistes, son site s’est agrandi.

Eva a noté: « J’enseignais encore à l’époque, alors j’ai essayé de faire attention à l’endroit où je me suis promu et de ne pas montrer mon visage. »

Elle gagnait jusqu’à 2 000 $ par mois et cela l’aidait à payer les factures parallèlement à sa carrière d’enseignante.

La maman de deux enfants a déclaré: « Non seulement cela, mais je commençais à découvrir un nouveau peu de confiance en moi.

« Je me sentais plus attirant et je me sentais fier de moi pour ce que j’avais réussi à accomplir.

« Mon mari semblait également me voir différemment. Il y avait un nouveau respect et une admiration que je n’avais pas vraiment ressenti de sa part auparavant.

« Il admirait le travail acharné et la détermination que j’appliquais à la croissance de mon entreprise. Notre vie sexuelle avait également eu un bon petit coup de pied dans les fesses. »

Ce printemps-là, elle a fait le saut pour abandonner définitivement l’enseignement dans les écoles et se concentrer à temps plein sur sa carrière OnlyFans.

Elle a décidé d’augmenter sa couverture en payant pour être promue sur la page d’un autre modèle, qui en plus lui a donné des conseils sur la façon d’utiliser son aide le plus efficacement possible.

Eva a déclaré: « Les gens pensent que je suis stupide quand je dis que Dieu l’a amenée dans ma vie, mais je crois vraiment qu’il l’a fait.

« Je lui ai raconté mon histoire et je lui ai demandé si je pouvais la payer pour qu’elle m’entraîne. C’est alors que le monde entier a changé pour moi.

« Mes revenus augmentaient de façon exponentielle, tout comme mon estime de moi, ma confiance en moi et mon enthousiasme pour tous les changements dans ma vie. »

Eva travaille au moins dix heures par jour — planifie ses publications, répond aux messages, planifie de nouvelles stratégies marketing et des modèles de coaching Crédit : SWNS

Au cours d’une année, le modèle a agi comme mentor pour Eva qui l’a encouragée à montrer son visage après avoir su qu’elle ne retournerait pas à l’enseignement à l’école.

Son mentor a mis en place un programme de coaching pour partager sa sagesse avec de nouveaux modèles, et Eva a signé en tant que coach.

Elle a déclaré: « Il était de notoriété publique qu’il y avait beaucoup de mesquineries et de coups de poignard dans le dos parmi les filles dans notre entreprise.

« Donc, l’un des principaux aspects du programme d’entraînement était le soutien des femmes aux femmes.

« Mon objectif en travaillant avec eux est de les aider à figurer dans le top 1 % des créateurs d’OnlyFans. Je leur apprends comment déterminer leur marque et comment ils se commercialiseront.

Eva a déclaré: « Je trouve un peu drôle que je sois passée d’institutrice à travailler dans l’industrie du divertissement pour adultes et que j’y ai trouvé mon vrai bonheur » Crédit : SWNS

Eva a ajouté : « Je travaille avec eux pour apprendre à gagner des abonnés de manière organique grâce au marketing sur les réseaux sociaux, ainsi qu’au réseautage avec d’autres modèles.

« Mon objectif est principalement de faire décoller les pages et de devenir les pages les plus rentables du site. »

Aujourd’hui, elle travaille au moins dix heures par jour – planifiant ses publications, répondant aux messages, planifiant de nouvelles stratégies marketing et des modèles de coaching.

Eva a déclaré: « Je trouve ça un peu drôle que je sois passée d’institutrice à travailler dans l’industrie du divertissement pour adultes, et que j’y ai trouvé mon vrai bonheur.

Elle a expliqué qu’elle était une « enseignante dans l’âme » et qu’elle aimait « aider les autres à apprendre et à grandir ».

« Mais je suis aussi quelqu’un qui en est venu à penser vraiment que les femmes devraient être encouragées à s’aimer et à s’aimer, à célébrer leur nature sexuelle au lieu de la cacher. Donc tout s’enchaîne parfaitement », a-t-elle déclaré.

« Ne laissez pas les perceptions des autres sur ce que devrait être la vie vous empêcher d’essayer de trouver ce qui vous apporte une vraie joie », a déclaré Eva.

« Il n’est jamais trop tard pour apprendre à être la meilleure version de vous-même. »