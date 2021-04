Un enseignant qui a fustigé son école privée de 57 000 $ par an pour avoir «endoctriné» les élèves avec son programme réveillé a été expulsé de la classe pour le reste de l’année.

Paul Rossi, qui a enseigné les mathématiques à la Grace Church School de New York, a affirmé que la formation à «l’antiracisme» était «profondément nuisible» et «diabolisait les élèves blancs».

Le professeur Paul Rossi a fustigé son école de Manhattan de 57 k $ pour avoir réveillé un « endoctrinement » et « diaboliser des élèves blancs »

Dans un essai, Rossi a également déclaré que l’école « incite les étudiants par la honte et la sophistique à s’identifier principalement à leur race avant que leurs identités individuelles ne soient pleinement formées ».

Et il a «soulevé des questions sur cette idéologie» lors d’une «réunion Zoom obligatoire, réservée aux étudiants et professeurs blancs».

Mais il prétend avoir été accusé d’avoir créé « une dissonance pour des penseurs vulnérables et non formés », des « troubles neurologiques » et même du « harcèlement ».

Le porte-parole de l’école, Topher Nichols, a déclaré que Rossi avait été empêché d’enseigner pendant un an après que plusieurs étudiants se soient manifestés pour dire qu’ils étaient mal à l’aise par sa présence.

Il a ajouté que Rossi avait refusé de renouveler son contrat pour l’année prochaine, mais qu’il restera un membre du personnel pour le reste de ce mandat et se verra offrir une place dans un nouveau groupe de travail qui examinera les pratiques scolaires.

Mais lundi, Rossi a écrit un e-mail au directeur George Davison.

Il a écrit: « Pour soutenir ceux qui auront inévitablement peur du silence en voyant le prix que je paie maintenant pour avoir pris la parole, je suis obligé de partager ce que vous m’avez dit lors de conversations précédentes. »

Rossi a accusé l’école Grace Church de « nuire profondément » aux élèves avec sa formation antiraciste Crédit: Alamy

George Davison, le directeur de Grace Church School à New York

Il a accusé le directeur de dire que l’école «diabolisait les Blancs parce qu’ils étaient nés».

Le professeur a également déclaré que le patron de Grace lui avait dit qu’il avait « de sérieux doutes sur certains des trucs doctrinaires qui nous sont lancés au nom de l’antiracisme ».

Il a ajouté: «Bien que je ne puisse pas le savoir avec certitude, je soupçonne que la raison pour laquelle vous n’avez pas partagé ces préoccupations avec la communauté Grace au sens large est que vous savez exactement ce qui arrive aux gens qui le font.

« C’est ce qui m’arrive en ce moment. »

Davison a nié les allégations et a déclaré en réponse à Rossi: « Nous ne sommes pas d’accord et cela restera.

«Vous m’avez mal cité et m’avez attribué des choses que je n’avais jamais dites ni ne dirais jamais dans la presse.

«Vos actions n’étaient pas professionnelles et j’ai toujours défendu votre droit d’avoir un point de vue.

« Je n’entrerai pas dans un e-mail dans une réfutation point par point parce que je sais que vous n’êtes pas digne de confiance compte tenu de vos performances passées. »

‘DÉMONISER LES ÉLÈVES BLANCS’

Un ancien parent de l’école, qui s’est identifié comme C Bell, a affirmé que les élèves passaient une semaine chaque mois à apprendre la théorie critique de la race.

Ils ont commenté l’essai de Rossi: « Je suis un ancien parent. Mon fils avait Paul Rossi. Malheureusement, le récit de M. Rossi n’est pas une hyperbole.

«Une semaine sur le mois est désormais entièrement consacrée au CRT (pas aux universitaires).

« Grace était également dans les nouvelles plus tôt cette année pour son guide de langue, qui suggérait (entre autres) que les élèves et les enseignants disent que les parents ou la famille ou la famille et pas spécifiquement maman et papa, car tous les enfants n’ont pas une mère et un père. la personne pourrait être offensée si vous posez des questions sur sa mère et son père.

« Le but de l’éducation ne peut pas être d’éliminer toute possibilité d’offense. »

Le parent s’est référé à un glossaire remis aux élèves pour leur dire de ne pas utiliser les mots «maman et papa» ou de ne pas souhaiter à quelqu’un un joyeux Noël.

Le document de 12 pages comprenait la terminologie correcte et un autre «langage inclusif» à utiliser pour désigner quelqu’un comme ses parents ou tuteurs.

Le révérend Robert M. Pennoyer II, directeur adjoint de l’école, a déclaré que le guide était destiné « à promouvoir un sentiment d’appartenance pour tous nos élèves ».

‘LANGUE INCLUSIVE’

Il y a aussi une page sur le site Web de l’école consacrée à l’antiracisme, avec des détails sur les événements et les cours à venir pour les élèves et les parents.

L’une est une réunion Zoom répertoriée pour «les parents de diverses origines culturelles».

Cela fait suite aux appels de Candace Owens aux parents à SUE qui ont réveillé les écoles qui annulent les opinions conservatrices.

Le spécialiste de la politique a accusé les enseignants de «brimades systématiques» et de «ruine la vie des enfants» – et a appelé les mamans et les papas à prendre des mesures immédiates.

Le directeur a écrit une lettre aux parents de l’école

Candace Owens pense que les parents devraient poursuivre les écoles pour avoir « annulé » les opinions conservatrices Crédits: Getty Images – Getty

S’adressant à Fox News, Owens a déclaré: «Les parents doivent commencer à s’exprimer, pas seulement parler, mais poursuivre en justice.

« Vous devez commencer à poursuivre les écoles parce qu’elles ruinent la vie de jeunes enfants. »

Les commentaires font suite à plusieurs incidents de parents se plaignant que leurs enfants étaient «soumis au lavage de cerveau» par des éducateurs «réveillés».

Un père a décidé de retirer sa fille d’une école privée de 54 k $ par an à New York, car il pense que cela « lave le cerveau des étudiants avec un programme culturel d’annulation ».

Dans une lettre de 1700 mots, Andrew Gutmann a annoncé qu’il avait choisi de ne pas réinscrire sa fille alors qu’il critiquait «le manque lâche et effroyable de leadership de la Brearley School en apaisant une foule anti-intellectuelle et illibérale».

Il a également fustigé la «théorie critique de la race» de l’école, affirmant qu’elle «préconisait le point de vue odieux selon lequel les Noirs devraient à jamais être considérés comme des victimes impuissantes».