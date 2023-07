Un enseignant est sorti de l’hôpital après avoir poignardé une école du Gloucestershire

Un adolescent soupçonné de tentative de meurtre a été arrêté après qu’un professeur de mathématiques a été poignardé dans une école du Gloucestershire, ce qui a conduit des centaines d’enfants à être enfermés pendant plus de cinq heures.

Des policiers armés se sont rendus à l’académie de Tewkesbury lundi matin après l’attaque contre l’enseignant « très populaire » dans un couloir à la rentrée.

Un suspect a réussi à s’échapper du terrain et a été arrêté par des agents armés, soutenus par un hélicoptère de police, dans le village de Stoke Orchard à huit kilomètres environ deux heures plus tard. Un couteau a également été récupéré.

L’enseignant a subi une seule blessure par arme blanche et est sorti de l’hôpital tard lundi soir, a annoncé la police du Gloucestershire.

La police a déclaré que la motivation de l’attaque n’était pas claire et qu’il n’y avait aucune preuve suggérant qu’elle était liée au terrorisme. Ils ont dit avoir été initialement alertés d’une « menace envers un enseignant ». Quelques minutes plus tard, le service d’ambulance a signalé le coup de couteau. La police a déclaré que l’adolescent, originaire de Tewkesbury, était toujours en garde à vue.

Les services d’urgence sont sur les lieux d’un incident à l’école Tewkesbury sur Ashchurch Road. L’école est fermée pendant que la police est sur les lieux. Plus d’informations seront publiées en temps voulu. pic.twitter.com/qTKt4K1WuI – Police du Gloucestershire (@Glos_Police) 10 juillet 2023

Sarah Penny, parent d’un enfant de l’école, a déclaré que son enfant était « vraiment, vraiment effrayé ».

Elle a déclaré: «Ils vont être tellement traumatisés. Ils ont dû mettre une petite armoire en travers de la porte pour les garder en sécurité. Un des fils de mon ami a envoyé un message à son père disant qu’ils étaient en confinement et de venir le chercher car il ne voulait pas mourir. C’est le niveau d’anxiété.

Le Guardian a vu une série de messages texte entre un parent et un élève pendant le verrouillage.

Les messages disaient : « Nous sommes coincés dans une salle de classe. Maman, j’ai vraiment peur… Ils avaient des armes à feu, ils avaient des policiers armés et les chiens étaient sortis.

Interrogé sur qui avait des armes, l’élève a répondu : « La police, j’ai vu des policiers armés entrer dans l’école. J’ai toujours peur. Mon école est en confinement et c’est vraiment effrayant.

Plus tard, l’élève a ajouté : « Nous allons bientôt être libérés, mais je ne peux appeler personne. Ils nous emmènent au gymnase par groupe d’âge, quand tout le monde est là et en sécurité, je pense qu’ils nous laisseront sortir.

A 13h25, les élèves ont commencé à sortir de l’école, un groupe d’âge à la fois. Il y a eu des câlins et des larmes lorsque les parents les ont accueillis.

« Nous sommes tellement soulagés », a déclaré Julie Gardiner, qui venait chercher son enfant. « Vous voyez ces choses aux informations, mais elles ne se produisent pas localement. »

L’enfant a dit : « Les portes et les fenêtres étaient verrouillées. C’était assez effrayant. Les professeurs ont fait du bon travail pour nous garder calmes. Nous avons mangé des bonbons et fait un quiz de géographie.

Un autre enfant a déclaré : « Un enseignant a verrouillé la porte et nous sommes restés là pendant quatre heures. Quand nous allions faire une pause toilette, nous pouvions voir beaucoup de voitures de police. Puis il y a eu une assemblée. Ils nous ont dit qu’un membre du personnel avait été blessé. C’est triste, je ne sais pas pourquoi c’est arrivé.

Sa mère, Michelle Smith, a déclaré: « Dès qu’ils ont dit que nous pouvions le ramener à la maison, j’étais là comme un coup de feu. Le professeur est l’un des préférés d’Alex. Il est très populaire. Je suis très inquiet pour lui. Nous savons que les enfants sont en sécurité, nous devons savoir qu’il va bien.

« Tout est mélangé, personne ne sait vraiment. Nous savons qu’il était lâche et a réussi à franchir une clôture.

Ian Barnes, dont la fille de 12 ans est élève, a déclaré : « Je suis passé devant et j’ai remarqué des voitures de police. J’ai cru que c’était un accident. »

Sa fille a ajouté : « La police est venue dans notre classe pour vérifier si nous allions bien. J’avais assez peur. Après avoir fait notre travail principal, nous avons pu nous détendre.

Le chef de police adjoint Richard Ocone a déclaré que la police avait reçu un appel juste après 9 heures du matin d’une personne signalant une menace à un enseignant.

Il a déclaré : « Quelques minutes plus tard, nous avons reçu un appel du service d’ambulance nous informant qu’un enseignant avait été poignardé dans un couloir.

« On a d’abord pensé que le suspect s’était caché dans l’enceinte de l’école. Nos agents, y compris des policiers armés, se sont rendus sur place et ont procédé à une fouille approfondie. Cette recherche a été complexe et minutieuse.

« L’académie a été fermée à clé et deux écoles voisines ont été priées de fermer leurs portes par précaution. Des forces spécialisées, notamment le service aérien de la police nationale et des agents en civil, ont été déployées pour fouiller la zone élargie et le suspect a été arrêté par des agents des armes à feu à Stoke Orchard à 11 heures.

« Un couteau a été saisi. La motivation derrière l’attaque n’est pas claire et il n’y a aucune preuve suggérant qu’elle est liée au terrorisme. Cependant, nous gardons l’esprit ouvert.