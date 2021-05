Un enseignant en congé pour avoir appelé un mannequin étudiant démasqué, un crétin dans le Wisconsin

Un enseignant du Wisconsin a été mis en congé à la suite d’une dispute avec un élève où on peut l’entendre le qualifier de «mannequin» et de «con».

Dans un clip vidéo posté plus tard sur TikTok, l’élève est vu avec son masque sous le menton alors que l’enseignant l’appelle « l’un des élèves les plus irrespectueux » qu’elle a rencontrés et lui dit plus tard qu’elle ne veut pas « tomber malade et mourir . «

L’étudiant est entendu sur la vidéo dire qu’il a été vacciné.

«Il y a d’autres personnes que vous pouvez infecter simplement parce que vous êtes vacciné», dit l’enseignant. « Tu devrais entendre comment tout le monde parle de toi. Tu es un con. »

Le district scolaire de Poynette a publié une déclaration confirmant que l’incident s’était produit et que l’enseignant non identifié avait été mis en congé administratif.

« Le district scolaire de Poynette est au courant d’un incident survenu aujourd’hui, le 11 mai, impliquant un enseignant et un élève du lycée Poynette », indique le communiqué, signé par l’administrateur du district Matthew Shappell. « Le District ouvre une enquête et l’enseignant impliqué a été mis en congé administratif en attendant le résultat de l’enquête. Le District a contacté les parents et nous prenons des mesures pour fournir le soutien approprié à l’élève impliqué. »

Nouveaux mandats de masque:Masquer ou ne pas masquer? Les États-Unis s’adaptent aux nouvelles directives du CDC

Où dois-je porter mon masque?:Les détaillants cèdent la place aux achats sans masque après les nouvelles directives du CDC

Une deuxième vidéo a été publiée sur TikTok montrant davantage les allers-retours entre l’enseignant et l’élève.

Le 13 mai, les Centers for Disease Control and Prevention ont annoncé que les personnes entièrement vaccinées pouvaient retirer leur masque à l’intérieur et à l’extérieur, à quelques exceptions près, notamment dans des endroits comme les bus, les avions, les hôpitaux et les prisons.

À Poynette, dans le Wisconsin, les masques sont toujours nécessaires dans les bâtiments scolaires. L’exigence du masque et l’incident du 11 mai ont créé une situation tendue lors de la réunion de la commission scolaire Poynette le 17 mai.

Les parents ont exprimé des inquiétudes concernant les actions de l’enseignant et la «honte au masque», tandis que d’autres ont soutenu la position du conseil, selon le Lodi Enterprise & Poynette Express. Shappell a déclaré que le mandat du masque resterait au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire.

« Le CDC suggère que les masques restent tout le reste de l’année, plus l’été », a déclaré Shappell lors de la réunion. « Les masques pourraient être facultatifs pour l’année 2021-2022. »

Suivez Gabriela Miranda sur Twitter: @itsgabbymiranda