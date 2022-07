Un enseignant d’Uvalde raconte une agression déchirante dans une salle de classe

Il y avait Rojelio Torres, qui avait soudainement pris au sérieux l’apprentissage de sa multiplication et de sa division. « Il était très ambitieux. Il voulait être bon en tout. »

Il y avait Jose Flores, qui vivait pour le déjeuner et la récréation et était un “corajudo”, ce qui signifie qu’il s’énervait chaque fois qu’il ne comprenait pas une leçon ou un problème de mathématiques. “Il fermait et je lui disais: ‘Ne fais pas ça.’ Et il l’a fait, il a appris à contrôler sa frustration. Josecito, comme sa famille l’appelait, a été nommé au tableau d’honneur pour la première fois le jour où il a été tué.

Et qui pourrait oublier Jayce Luevanos ? Il était le clown de classe populaire qui a rappelé à M. Reyes le personnage de film flamboyant Ace Ventura interprété par Jim Carrey. Jayce aimait porter un T-shirt avec l’image d’une glacière qui disait : « Je suis un peu plus cool que toi.

Un après-midi récent, M. Reyes s’est assis à côté d’une croix folklorique bleue que lui a donnée la mère de Tess Mata, l’une des victimes, et d’un bloc de granit gravé de photos de toutes les victimes. Une cousine, Belinda Aguilera, s’est arrêtée pour le surveiller. “Il va mieux, Dieu merci”, a déclaré Mme Aguilera en étudiant M. Reyes, qui était assis seul sur un canapé.

Mme Aguilera, qui vit près de l’école, a déclaré qu’elle était l’une des personnes qui appelaient le téléphone de M. Reyes dans la panique après avoir entendu plusieurs coups de feu. “Tu m’as sauté sur la tête parce que je savais que tu étais là”, lui a-t-elle dit en retenant ses larmes.

“Je suis tellement désolée,” dit-elle. “J’ai l’impression que mon appel téléphonique lui a fait faire ça.”

Non, non, a dit M. Reyes, essayant de la rassurer à un moment où pratiquement tout le monde a perdu tout sentiment d’assurance. Ce n’est pas sur vous, dit-il.