Lorsque Anna Kidd, enseignante au primaire au Minnesota, a demandé à ses élèves de la faire rôtir, elle ne savait pas qu’elle ferait de sa journée de l’or. L’enseignante avait demandé à ses élèves de terminer leurs devoirs à temps, et s’ils les terminaient à temps, ils auront la chance de la rôtir – une incitation plutôt cool pour motiver les enfants à terminer leurs devoirs. Inutile de dire que chacun a terminé son travail tôt.

Dans la vidéo virale qui fait le tour de TikTok et YouTube, Anna donne l’occasion à ses élèves de la rôtir comme ils le souhaitent, mais elle a posé une condition: «Ne me faites pas pleurer, mais vous pouvez dire ce que vous voulez, » elle a dit. Fidèles aux paroles de leur professeur, les enfants se sont moqués d’elle de la manière la plus adorable et la plus légère possible.

Le premier enfant a commencé par dire au professeur que sa mère était moche. Anna ne pouvait pas contrôler son rire quand l’un de ses élèves a dit: «Je pense que tu as l’air bien, pour un crapaud.» Certains enfants ont également commenté ses chaussures. Mais ce qui a fait du rôti une expérience unique et satisfaisante, c’est que plus de la moitié des élèves ne pouvaient pas s’empêcher de faire l’éloge de leur professeur. Un élève a même poursuivi en disant: «Je ne suis pas en train de rôtir mon professeur parce qu’elle est la meilleure enseignante que j’aie jamais eue.» Le mot rôti a une connotation négative, qui est soutenue par toutes les vidéos de torréfaction controversées que nous avons vues tard. Il est réconfortant de voir à quel point ce clip a de la positivité et à quel point il s’écarte des normes de torréfaction typiques.

Reconnaissante et émue par tous les compliments et l’affection qu’elle a reçus de ses élèves, Anna Kidd a vraiment apprécié sa séance de «rôti» et a terminé le clip avec un «Je vous aime les gars». La vidéo a en effet apporté un sourire sur nos visages et a fait notre journée aussi.