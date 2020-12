Un enseignant du primaire indien a été nommé lauréat du prix annuel mondial des enseignants 2020 d’un million de dollars, en reconnaissance de ses efforts pour promouvoir l’éducation des filles et déclencher une révolution des manuels codés à réponse rapide (QR) en Inde.

Ranjitsinh Disale, 32 ans, du village de Paritewadi dans le district de Solapur dans le Maharashtra, est sorti vainqueur parmi 10 finalistes du monde entier. Le prix annuel a été créé en 2014 par la Fondation Varkey pour reconnaître un enseignant exceptionnel qui a apporté une contribution exceptionnelle à la profession.

M. Disale, qui estime que les enseignants sont les « véritables acteurs du changement » du monde, a annoncé qu’il partagerait 50 pour cent de ses prix avec ses collègues finalistes pour soutenir leur « travail incroyable ».

« Le COVID-19[feminine La pandémie a exposé l’éducation et les communautés qu’elle sert de plusieurs manières. Mais en cette période difficile, les enseignants font de leur mieux pour que chaque élève ait accès au droit d’aînesse à une bonne éducation », a déclaré M. Disale.

« Les enseignants sont les véritables acteurs du changement qui changent la vie de leurs élèves avec un mélange de craie et de défis. Ils croient toujours au don et au partage. Je suis donc très heureux d’annoncer que je partagerai 50% du prix en argent également. mes collègues finalistes du top 10 pour soutenir leur travail incroyable. Je crois qu’ensemble, nous pouvons changer ce monde à mesure que le partage grandit », a-t-il déclaré.

Son geste signifie que les neuf autres finalistes recevront chacun un peu plus de 55 000 $ et entreront dans l’histoire en tant que premier gagnant à partager son prix.

«En partageant l’argent du prix, vous enseignez au monde entier l’importance de donner», a déclaré le philanthrope indien de l’éducation Sunny Varkey, fondateur du prix.

« Je vous encourage maintenant à utiliser cette plateforme pour donner une voix à tous les enseignants. Il n’y a pas de temps à perdre car il incombera aux jeunes de trouver des solutions à des problèmes que leurs parents et grands-parents n’ont pas voulu résoudre, y compris le changement climatique. , conflits et pandémies mondiales », a-t-il déclaré.

Une autre première a été l’annonce du lauréat du Global Teacher Prize 2020 lors d’une cérémonie virtuelle diffusée depuis le Natural History Museum de Londres par l’acteur britannique Stephen Fry.

« Des enseignants comme Ranjitsinh arrêteront le changement climatique et bâtiront des sociétés plus pacifiques et plus justes. Des enseignants comme Ranjitsinh élimineront les inégalités et stimuleront la croissance économique. Des enseignants comme Ranjitsinh sauveront notre avenir », a déclaré Stefania Giannini, Directrice générale adjointe de l’UNESCO pour l’éducation (UNESCO) l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture), partenaire de l’initiative.

Voyez sa première réaction lorsque le gagnant a été annoncé.

Lorsque M. Disale est arrivé à l’école primaire Zilla Parishad à Paritewadi à Solapur en 2009, c’était un bâtiment délabré coincé entre une étable et une zone de stockage.

Il s’est chargé de changer les choses et de s’assurer que les manuels étaient disponibles pour les étudiants dans la langue locale. Il a non seulement traduit les manuels dans leur langue maternelle, mais les a également traités avec des codes QR uniques pour donner aux étudiants accès à des poèmes audio, des conférences vidéo, des histoires et des devoirs.

À la suite de ses interventions, aucun mariage d’adolescents n’a été signalé dans le village et 100 pour cent des filles sont scolarisées.

L’école de M. Disale est devenue la première du Maharashtra à introduire des codes QR. Après avoir soumis une proposition et un projet pilote réussi, le département d’État a annoncé en 2017 qu’il introduirait des manuels à code QR dans tout l’État pour toutes les classes.

En 2018, le ministère du Développement des ressources humaines a annoncé que tous les manuels du Conseil national de la recherche et de la formation en éducation (NCERT) contiendraient des codes QR.

Disale est également passionné par la construction de la paix entre les jeunes dans les zones de conflit et à travers un projet «Traversons les frontières», il met en relation des jeunes d’Inde et du Pakistan, de Palestine et d’Israël, d’Irak et d’Iran, des États-Unis et de Corée du Nord.

Au cours d’un programme de six semaines, les étudiants sont jumelés à un compagnon de paix d’autres pays avec lequel ils travaillent en étroite collaboration. Jusqu’à présent, M. Disale a inclus environ 19 000 étudiants de huit pays dans ce programme.

De plus, en utilisant la plate-forme Microsoft Educator Community, l’enseignant entreprenant passe ses week-ends à emmener des élèves d’écoles du monde entier en manque de ressources lors de sorties virtuelles.

Il est connu pour avoir fait des démonstrations d’expériences scientifiques dans le laboratoire scientifique qu’il a également construit dans sa maison.

M. Disale a été sélectionné parmi les 10 dernières nominations et candidatures de plus de 140 pays, aux côtés d’Olasunkanmi Opeifa du Nigéria, Jamie Frost du Royaume-Uni, Carlo Mazzone d’Italie, Mokhudu Cynthia Machaba d’Afrique du Sud, Leah Juelke de aux États-Unis, Yun Jeong-hyun de Corée du Sud, Samuel Isaiah de Malaisie et Doani Emanuela Bertan du Brésil.

Le Global Teacher Prize est payé en versements égaux sur 10 ans, la Fondation Varkey fournissant aux lauréats des conseils financiers et un soutien à travers un rôle d’ambassadeur de la profession.

(Avec la contribution de PTI)