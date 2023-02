Un enseignant du Connecticut ouvrira la première école centrée sur les LGBTQ de l’État fin 2023

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Un enseignant du Connecticut a annoncé son intention d’ouvrir une école centrée sur les LGBTQ cette année.

Patricia Nicolari a raconté Nouvelles de la BNC qu’elle voulait créer une école amie des LGTBQ après le harcèlement intense qu’elle a subi au cours de ses trois décennies en tant qu’éducatrice. À seulement huit mois de l’ouverture officielle en septembre, au moins 30 parents ont déjà manifesté leur intérêt pour son académie.

“Je me souviens avoir pensé : ‘Je traverse tellement d’anxiété en tant qu’enseignant. Je ne peux pas imaginer ce que nos étudiants traversent en se remettant en question et à quel point il est dangereux pour eux de sortir », a déclaré Mme Nicolari au réseau.

La PROUD Academy, fière de respecter nos différences uniques, sera située près de New Haven. Mme Nicolari a déclaré qu’elle espérait que son école serait un refuge pour les étudiants gays, lesbiennes, trans, non binaires et autres homosexuels qui, depuis des années, subissent les conséquences des lacunes du système éducatif américain.

“Certains parents disent simplement:” Je veux juste que mon enfant soit à nouveau heureux “”, a également déclaré Mme Nicolari au réseau. « Et si on pouvait offrir ça à une famille ? Ce serait inestimable.

L’école prévoit d’inclure des matières axées sur les LGBTQ dans son programme et proposera également des cours avancés et de niveau spécialisé. Mme Nicolari prévoit de mettre à disposition des professionnels de la santé mentale dotés de compétences adaptées aux expériences et aux difficultés des étudiants LGBTQ.

Les cours iront de la troisième à la 12e année, plusieurs parents vivant actuellement dans des États conservateurs montrant déjà leur intérêt à déménager dans le Connecticut afin que leurs enfants puissent fréquenter l’académie PRIDE.

Melissa Combs a déclaré à NBC que la perspective que son fils transgenre aille dans une école à laquelle il se sent appartenir “change sa vie”. Mme Combs a déclaré que le mineur avait été victime d’intimidation et agressé physiquement parce qu’il était transgenre.

“Cela signifie que je n’enverrai pas sciemment mon enfant dans un environnement hostile tous les jours”, a déclaré Mme Combs au point de vente. “Cela signifie que mon enfant deviendra qui il est 100[per cent] du temps.”

L’académie de Mme Nicolari pourrait être la réponse aux défis de nombreux parents alors que les États contrôlés par le GOP continuent de faire pression pour une législation interdisant la discussion de sujets LGBTQ et de livres sur la communauté.

PROUD Academy — Fièrement respecter nos différences uniques —, ouvrira ses portes en septembre (PROUD Academy CT)

L’année dernière, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a adopté la loi sur les « droits parentaux dans l’éducation », plus tard surnommée la loi « Ne dites pas gay ». La législation actuellement en vigueur interdit les discussions en classe sur «l’orientation sexuelle ou le genre» de la maternelle à la troisième année.

M. DeSantis a également signé la loi «Stop WOKE», qui restreignait la façon dont les collèges et les universités enseignent des cours sur la race et le sexe, avant qu’elle ne soit bloquée par un juge en novembre au motif qu’elle équivalait à une discrimination inconstitutionnelle.

En octobre, une nouvelle loi en Oklahoma a interdit aux athlètes publics des écoles primaires, collèges, lycées et collèges de concourir dans les équipes sportives de leur identité de genre si celle-ci est différente de leur sexe attribué à la naissance.

Plus récemment, le Sénat de Caroline du Nord a présenté un projet de loi qui interdirait l’enseignement de la sexualité et de l’identité de genre dans les classes des écoles publiques de la maternelle à la 4e année.

Patricia Nicolari dit qu’elle s’est posée pour créer une école amie des LGBT après le harcèlement intense qu’elle a subi au cours de ses trois décennies en tant qu’éducatrice (PROUD Academy CT)

Les parrains du projet de loi disent qu’ils veulent accorder aux parents une plus grande autorité sur l’éducation et les soins de santé de leurs enfants. Le projet de loi obligerait les écoles à alerter les parents, dans la plupart des cas, avant un changement de nom ou de pronoms utilisés pour leur enfant.

PEN America a décrit certaines de ces législations comme «ordres de bâillon éducatifs», un terme inventé par l’organisation à but non lucratif « pour décrire les projets de loi qui régissent si et comment les éducateurs peuvent discuter de certains sujets et idées ».

Mme Nicolari dit qu’elle espère que son initiative sera reproduite dans d’autres États.

« …[W]Nous ne pouvons pas faire en sorte que nos élèves et nos familles soient intimidés pour qu’ils soient inférieurs à ce qu’ils sont capables d’être », a-t-elle déclaré à NBC.