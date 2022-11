Un enseignant du centre de l’Okanagan suspendu après un 4e incident “non professionnel”

Douglas Sergei David Ryga, professeur de musique, a été suspendu pendant six jours

Un professeur de musique du centre de l’Okanagan a été suspendu pendant six jours après avoir distingué un élève avec un commentaire public et inapproprié.

En 2021, le district scolaire Central Okanagan a soumis un rapport au commissaire à la réglementation des enseignants de la Colombie-Britannique concernant un incident au cours duquel Douglas Sergei David Ryga a fait un commentaire inapproprié à un élève alors qu’il était employé comme professeur de musique dans une école secondaire par le district scolaire n ° 23.

Ryga avait déjà été averti après s’être comporté de manière “non professionnelle” avec des étudiants en 2004, 2008 et 2019.

Le 15 novembre 2022, Ryga a conclu un accord de résolution par consentement où il a assumé la responsabilité de ses actes et a accepté de suivre un cours sur les « limites professionnelles », en plus de la suspension de six jours.

Les détails de sa réprimande ont été publiés dans le Consent Resolution Summary avec le British Columbia Commissioner for Teacher Regulation.

George Elliot Secondary à Lake Country répertorie Ryga comme enseignant actuel.

