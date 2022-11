Un enseignant du Bihar gagne les cœurs après que sa façon “amusante” d’enseigner aux élèves soit devenue virale

On dit qu’un bon enseignant peut créer une énorme différence dans la vie d’un élève. Leur façon d’enseigner et de transmettre des connaissances les distingue des autres et rend l’étude amusante et intéressante. De la même manière, une vidéo désormais virale montre une enseignante enthousiaste utilisant une manière innovante de rendre l’apprentissage de ses élèves joyeux et mémorable et a le cœur des téléspectateurs.

La vidéo virale a été téléchargée par l’officier du Service administratif indien (IAS) Dipak Kumar Singh sur son compte Twitter. La vidéo est celle d’une jeune enseignante de la Banka du Bihar qui utilise la musique et la danse comme méthode d’enseignement pour ses élèves.

Le clip commence dans la salle de classe avec l’enseignant utilisant la chanson et les gestes pour enseigner à ses élèves. Il capture ses expressions et la réaction des enfants que l’on peut voir sourire et suivre les instructions de l’enseignant.

L’agent de l’IAS a sous-titré la vidéo : « Parce que ce n’est pas seulement ce que vous enseignez, mais aussi comment vous le faites et dans quelle mesure les élèves le comprennent ! Exemple ceci. Une enseignante de la Banka du Bihar enseigne à ses élèves. Regardez les sourires sur les visages des étudiants ! Vous raconte toute l’histoire » !

La vidéo a recueilli plus de 8,5 000 vues sur le site de micro-blogging. La vidéo a été reçue avec positivité.

« Apprendre ne devrait pas être une tâche… cela devrait être amusant. Il est extrêmement important de rendre l’ensemble du processus joyeux. Formation zéro fatigue. C’est ce que cet enseignant exceptionnellement talentueux apporte sur la table. Nous avons besoin de beaucoup d’autres comme elle. Bravo à elle ! », a écrit un internaute.

Learning should not be a task.. it should be fun. It's extremely important to make the entire process joyous.

Zero fatigue education.. that's what this exceptionally talented teacher is bringing onto the table. We need many more like her. Kudos to her. 🙏 — Vishal A. Singh (@Vishal_FilmBuff) November 23, 2022

“Cela devrait être reproduit dans toutes les écoles”, lit-on dans un commentaire.

this should be replicated in all schools — RAVITOSH (@ravitosh_kumar) November 23, 2022

Certains l’ont trouvé “très inspirant”.

Very inspiring — Rajiv Kumar (@RajivKu34089586) November 23, 2022

Auparavant, la vidéo d’un professeur d’hindi est devenue virale pour avoir opté pour une manière unique d’enseigner l’alphabet hindi aux enfants à l’aide d’une chanson. Regardez la vidéo ici-

Que pensez-vous de cette pédagogie innovante ?

