Quiconque avait travaillé avec Zelene Blancas à El Paso la connaissait comme une enseignante dont le but était de répandre la compassion avant tout.

Mme Blancas, qui est née au Texas et a vécu au Mexique pendant une grande partie de son enfance, était professeur d’espagnol bilingue à l’école primaire Dr. Sue A. Shook, et elle espérait devenir enseignante bilingue en éducation spécialisée.

Elle a gagné en popularité en ligne après avoir publié une vidéo en 2018 de ses élèves qui est rapidement devenu viral, avec plus de 23 millions de vues. Il montrait des camarades de classe s’embrassant avant un week-end, des sourires se répandant sur leurs visages alors qu’ils se disaient au revoir – un rappel de la capacité humaine à aimer et à se connecter.

Mme Blancas a été testée positive pour le virus le 20 octobre et a été hospitalisée quelques jours plus tard, a déclaré son frère, Mario Blancas. Après avoir passé près de deux mois à l’unité de soins intensifs et épuisé tous ses jours de maladie disponibles et ses congés payés, M. Blancas a mis en place un Page GoFundMe le 14 décembre pour aider à payer les soins de santé de sa sœur puisqu’elle serait bientôt «sans revenu et devra payer le coût total de son assurance maladie de sa poche», selon la page.