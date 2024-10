Un enseignant d’éducation spécialisée du CT en congé suite à sa quatrième arrestation depuis mai

Un enseignant d’une école de New Haven est en congé suite à un certain nombre d’arrestations depuis le printemps, notamment celles de septembre et du début du mois pour des accusations criminelles.

L’Tanya Brooks-Draughn, 45 ans, a été arrêtée quatre fois depuis mai, selon l’officier Christian Bruckhart du Service de police de New Haven.

Les archives du pouvoir judiciaire de l’État indiquent qu’elle a trois affaires en cours, dont deux qui ont été légalement fermées au public. Les affaires sont souvent classées dans le système de justice pénale lorsque les accusés demandent un programme de déjudiciarisation pour éviter une condamnation.

Un porte-parole du District scolaire public de New Haven a déclaré jeudi que Brooks-Draughn était actuellement en congé. Des détails supplémentaires sur la période de congé n’étaient pas immédiatement disponibles.

Le porte-parole a déclaré que les responsables de l’école ne pouvaient pas faire de commentaires supplémentaires.

Brooks-Draughn est enseignant en éducation spécialisée à la Barnard Environmental Science and Technology School, selon le site Web de l’école. Elle n’a pas pu être jointe pour commenter jeudi.

Selon Bruckhart, Brooks-Draughn a été arrêté pour la première fois le 14 mai et accusé de voies de fait au troisième degré, d’atteinte à l’ordre public au deuxième degré et d’intrusion criminelle au troisième degré. Les accusations font suite à un incident survenu dans une résidence privée, a déclaré Bruckhart.

Brooks-Draughn a de nouveau été arrêtée le 13 juin et accusée de violation de l’ordre public au deuxième degré en relation avec un incident survenu à son domicile, selon Bruckhart.

Le 20 septembre, elle a été accusée de violation d’une ordonnance de protection pour un incident survenu dans un restaurant de Whalley Avenue, a déclaré Bruckhart. Brooks-Draughn a de nouveau été arrêtée pour un incident survenu dans le même restaurant le 16 octobre. Elle a été inculpée dans cette affaire de deux chefs de violation d’une ordonnance de protection.

Bruckhart a noté qu’aucune des arrestations n’était liée à des incidents survenus sur le terrain de l’école.

Selon le rapport de police lors de l’arrestation la plus récente, une femme a appelé la police juste avant 23 h 20 et a déposé une plainte de harcèlement, alléguant que Brooks-Draughn tournait autour du parking McDonald’s où elle travaillait et passait devant le bâtiment. La femme a déclaré qu’elle disposait d’une ordonnance de protection interdisant à Brooks-Draughn de contacter son lieu de travail et que Brooks-Draughn avait récemment été arrêté pour des allégations similaires, selon le rapport.

Selon le rapport, la femme n’a aucun lien avec Brooks-Draughn au-delà de la connaissance de son mari. La femme a allégué qu’elle avait un problème persistant avec Brooks-Draughn, selon le rapport.

Lors de l’arrestation du 20 septembre, la femme a allégué que Brooks-Draughn l’avait confrontée, ainsi qu’à son mari, dans le parking du McDonald’s.

Au cours de l’incident du début du mois, la femme a déclaré avoir vu Brooks-Draughn dans une Dodge Durango blanche s’arrêter devant le restaurant sur Whalley Avenue avant de se diriger vers le parking et de passer devant le bâtiment à plusieurs reprises, selon le rapport. Elle a allégué que Brooks-Draughn était passé si lentement qu’elle avait eu le temps d’établir un contact visuel avec elle et qu’elle avait pu enregistrer une vidéo du véhicule.

La police a pu visionner la vidéo et l’utiliser comme preuve.

Deux policiers se sont rendus au domicile de Brooks-Draughn et l’ont confrontée au sujet des allégations. Selon le rapport, elle a d’abord nié avoir utilisé son Durango cette nuit-là avant d’admettre qu’elle avait quitté sa résidence pour aider à récupérer le véhicule de son mari après que celui-ci ait été arrêté plus tôt dans la nuit. Selon les archives du pouvoir judiciaire, le mari, Ralph Draughn, a été accusé par la police de New Haven de menaces au premier degré, de vol d’arme à feu, de possession criminelle d’une arme à feu et d’autres accusations liées aux armes.

Brooks-Draughn a déclaré à la police qu’elle avait conduit sur Whalley Avenue et qu’elle avait repéré Draughn dans le service au volant de McDonald’s, où elle a allégué qu’elle s’était arrêtée et lui avait crié dessus pour attirer son attention, selon le rapport. Elle a déclaré qu’elle savait que la femme travaillait au restaurant mais qu’elle ne savait pas qu’elle travaillait ce soir-là, selon le rapport.

Brooks-Draughn a été libérée sous promesse de comparaître à la suite de sa plus récente arrestation et doit comparaître devant la Cour supérieure de New Haven le 19 novembre.