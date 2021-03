La découverte a été faite à Mariyapuram et Uthirakosamangai dans le district de Ramanathapuram où K Muniasamy, qui enseigne dans une école gouvernementale à Velanur et s’intéresse vivement à l’archéologie et faisait partie d’une équipe de fouilleurs. Lui et l’équipe ont découvert ensemble plusieurs tessons de poterie près d’un réservoir sur le site de fouilles de Mariyapuram. Pas moins de 20 de ces tessons contenaient des inscriptions, Temps de l’Inde signalé .

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy