Un enseignant de Wayanad parcourt 7 km à travers une forêt dense pour enseigner aux élèves du hameau tribal

Sukumaran TC est un homme ordinaire avec une détermination inébranlable et un cœur en or pour les tribus. Alors que les gens réfléchissent à deux fois avant d’entreprendre une randonnée à travers des forêts denses pour atteindre un hameau tribal et pour enseigner aux enfants tribaux sales et minables de la communauté « Kattunaykar » de Pulpally dans le district de Wayanad, Sukumaran a accepté la mission et continue pour la quatorzième année consécutive. .

C’est le 1er janvier 2001 que Sukumaran s’est vu confier la tâche d’enseigner aux étudiants tribaux dans la zone forestière de Chekkady à Wayanad dans un environnement à enseignant unique. On ne peut pas l’appeler école car il n’y avait rien là-bas dans la colonie tribale.

Lorsque Sukumaran a atteint l’endroit, les habitants de la colonie ont couru à l’intérieur de leurs huttes au toit de chaume, délabrées et impures, car la communauté Kattunaykar qui vit au fond de la forêt n’a aucun contact avec le monde extérieur et c’était une initiative de l’école primaire du district de l’époque. Programme (DPEP) au Kerala qui a permis à l’enseignant d’atteindre le campement tribal.

Sukumaran, en parlant à l’IANS, a déclaré: «C’était une longue attente dans la colonie, des hommes, des enfants et des femmes sont entrés et je pouvais les voir regarder de l’intérieur de leurs huttes à travers de petits trous mais ils ne sortaient pas. J’étais déterminé et j’ai attendu et attendu, enfin, une femme Kali est sortie et s’est liée d’amitié avec moi. Je lui ai dit que ma mission était de créer une école à maître unique au sein de la colonie pour les enfants tribaux et elle a tout de suite accepté. »

La femme frêle qu’elle était, Kali était déterminée à ce que ses deux enfants soient scolarisés à l’école. Cependant, il n’y avait pas d’école et Sukumaran a labouré la terre, coupé des bambous, couvert de chaume avec des feuilles de palmier et a commencé une cabane, et l’a convertie en école. L’année était 2001 et il y avait 2 étudiants.

Sukumaran qui vit dans le quartier 3 de Pulpally panchayat doit marcher 7 km pour atteindre l’école et dans certains tronçons, il n’y avait pas de routes et la forêt était dense et habitée par des animaux sauvages, notamment des éléphants, des tigres, des sangliers et des pythons. C’était une marche de 7 km aller et 7 km retour – 14 km par jour et le salaire quand il était en poste était de Rs 750 par mois et le paiement était erratique, peut-être une fois tous les trois ou quatre mois.

L’enseignant raconte : « Un jour, alors que je marchais vers l’école, j’ai repéré un tusker sauvage sur la route secondaire et j’ai dû le croiser, je pouvais le repérer à peine à 20 mètres de moi et il n’était pas question de faire demi-tour et de courir. et j’ai continué à marcher à côté de lui avec le cœur battant et par la volonté de Dieu, je l’ai heureusement croisé et même maintenant un frisson me descend dans le dos quand je pense à cet incident. Un autre jour, un veau et une mère éléphant étaient sur la route secondaire mais ils étaient à l’intérieur de la forêt et n’avaient pas fait une incursion sur la route. Les éléphants sauvages avec leurs veaux autour sont généralement violents mais heureusement pour moi j’ai réussi d’une manière ou d’une autre. »

Sukumaran avait l’habitude de donner un bain à ses élèves, de leur couper les ongles, les cheveux et aussi de leur préparer de la nourriture. Les tribus de cette région n’avaient pas l’habitude de prendre des bains à l’époque et elles n’avaient jamais l’habitude de se couper les cheveux et les ongles. Il a dit : « Pendant que je les baignais et que je leur coupais les ongles, un lien spécial s’est développé entre les gens de la colonie et moi et j’ai décidé que je continuerais ma vie ici. »

Sukumaran a été le premier à proposer l’idée d’offrir un petit-déjeuner aux enfants car la plupart d’entre eux n’ont rien à manger. Un travailleur social a fourni le matériel nécessaire dans un magasin et l’enseignant a dû porter les courses, les cuisiner et nourrir les enfants. C’était généralement du gruau avec des grammes verts – un petit-déjeuner courant dans les villages du Kerala.

Lorsque les responsables du programme DPEP ont visité les locaux de l’école, ils ont constaté que les enfants étaient en bien meilleure santé et cette proposition a ensuite été mise en œuvre dans tout le district de Wayanad pour commencer, puis s’est étendue à tout l’État, la plupart des gram panchayats et des législateurs locaux prenant l’initiative. pour offrir le petit-déjeuner aux enfants. Les repas de midi étaient populaires dans toutes les écoles générales du Kerala et ils ont été étendus à l’école à maître unique dans les hameaux tribaux.

Maintenant, le bidonville a été converti en un bâtiment en béton avec des installations comprenant des téléviseurs pour les enfants et les appréhensions ont disparu. Sukumaran a même donné la date de naissance de ces enfants en demandant à leurs parents une période approximative de la naissance de leur enfant et en calculant l’âge et enfin en donnant une date de naissance. Cette date de naissance figure désormais dans les registres officiels de ces enfants et même la communauté de Kattunaykar vivant dans le quartier de Chekkadi a reçu ses cartes de rationnement grâce à cet enseignant.

Il dit: « Les enfants m’appellent parfois et me rappellent que c’était leur anniversaire et un sourire vient soudainement sur mes lèvres car c’est moi qui leur avais donné un rendez-vous mais c’est vraiment chéri de faire partie de quelque chose et de donner une adresse à quelqu’un. Je trouve une étincelle dans les yeux des enfants comme des aînés. »

Sukumaran et plusieurs enseignants comme lui qui enseignent dans des écoles isolées à travers l’État dans des colonies de peuplement tribales dans des forêts profondes sont des employés temporaires et ont déjà fait plusieurs représentations pour en faire des employés permanents sous le gouvernement du Kerala.

L’enseignant a déclaré : « J’ai ma mère, ma femme et mes trois enfants à charge et je reçois maintenant 18 500 roupies et cela aussi une fois tous les trois ou quatre mois. Depuis mars 2021, je ne touche plus mon salaire et c’est ainsi que vivent les gens comme moi. Si seulement le gouvernement de l’État pouvait nous rendre permanents dans le département de l’éducation, nous pourrions obtenir une pension après notre mandat. En espérant que ce gouvernement LDF ouvrirait les yeux et apporterait du réconfort à des gens comme moi. »

