Un enseignant de Virginie qui a été mis en congé pour s’être opposé aux règles du pronom de genre dans le district scolaire de SUES – RT USA News

Un professeur de gym de Virginie a poursuivi son district scolaire après avoir été mis en congé administratif et mis en examen pour avoir dénoncé une règle l’obligeant à s’adresser aux élèves par les pronoms de genre choisis.

Les avocats de Byron ‘Tanner’ Cross, professeur de gym à l’école primaire de Leesburg, ont déposé une plainte contre le conseil scolaire du comté de Loudoun et deux des plus hauts dirigeants du district mardi, alléguant qu’il avait souffert « représailles basées sur le contenu et le point de vue » après s’être ouvertement opposé à la règle des pronoms lors d’une réunion du conseil d’administration le mois dernier.

Selon le procès, Cross a été appelé pour rencontrer ses supérieurs deux jours après avoir pris la parole et leur a dit qu’il faisait l’objet d’une enquête pour « un comportement qui a eu un impact perturbateur sur les opérations » de l’école. La question centrale de l’affaire, selon le procès, est de savoir si les écoles publiques peuvent « punir un enseignant pour s’être opposé… à une proposition de politique » qui les obligerait à « exprimer des idées sur la nature humaine » qu’ils pensent être faux – en particulier lors d’une réunion du conseil d’administration, qui est censée accueillir un dialogue ouvert sur les politiques de l’école.





La réunion a inclus une discussion sur deux changements de politique liés aux transgenres – permettre aux étudiants d’utiliser l’identité de genre et les pronoms de leur choix, et leur permettre de participer à des activités sportives basées sur leur identité de genre, plutôt que sur leur sexe biologique. Cross a déclaré que ses commentaires étaient basés sur ses convictions religieuses et philosophiques sincères, ainsi que sur son expertise et son expérience en tant qu’éducateur.

« J’aime tous mes élèves, mais je ne leur mentirai jamais, quelles qu’en soient les conséquences » Cross a déclaré lors de la réunion. « Je suis enseignant, mais je sers Dieu d’abord, et je n’affirmerai pas qu’un garçon biologique peut être une fille et vice versa, car c’est contre ma religion. C’est mentir à un enfant, c’est abuser d’un enfant, et c’est pécher contre notre dieu.

Une vidéo de son discours de 45 secondes a été largement partagée sur les réseaux sociaux et a fait l’objet d’une importante couverture médiatique.

L’Alliance pour la défense de la liberté (ADF), un groupe militant conservateur, représente Cross dans le procès. Dans une lettre publiée au nom de l’enseignant la semaine dernière, l’ADF a soutenu que « les écoles publiques n’ont rien à faire pour obliger les enseignants à exprimer des croyances idéologiques qu’ils n’ont pas. »

«L’école favorise certaines croyances et veut forcer Tanner à pleurer mon oncle et à les approuver également. Ce n’est ni légal ni constitutionnel, et la décision de l’école de mettre Tanner en congé non plus », L’avocat principal des ADF, Tyson Langhofer, a déclaré.





Le comté de Loudoun est situé à environ 40 miles au nord-ouest de Washington, DC. Le district scolaire a déjà été mêlé à des controverses idéologiques, notamment une réaction publique contre une décision en mars de « rétrograder » l’utilisation des livres du Dr Seuss lors de sa « Journée de la lecture à travers l’Amérique », citant des inquiétudes concernant « nuances raciales » dans les histoires de l’auteur populaire.

Mercredi, un jour après le dépôt de la plainte du professeur de gym, un groupe de parents aurait poursuivi le district devant un tribunal fédéral pour des initiatives qui seraient discriminatoires à l’égard des étudiants blancs en fonction de leur race.

Le district a également suscité la controverse pour l’enseignement de la théorie critique de la race (CRT), une doctrine qui postule que le racisme est profondément enraciné dans les lois et les institutions américaines. Plusieurs États cherchent à interdire ou à limiter l’enseignement du CRT par crainte qu’il ne divise et encourage les étudiants à se concentrer indûment sur la race. Les législatures dirigées par les républicains de l’Idaho, du Texas, de l’Arkansas, du Tennessee et de l’Oklahoma ont déjà adopté des projets de loi restreignant le CRT dans les programmes scolaires.





