Un enseignant de Virginie abattu par un élève de 6 ans “montre des signes d’amélioration” à l’hôpital | Nouvelles américaines

Une enseignante qui a été grièvement blessée lorsqu’elle a été abattue par un élève de six ans aux États-Unis montre des signes d’amélioration, selon les autorités.

La femme dans la trentaine était abattu en classe par le garçon lors d’une altercation vendredi et ce n’était pas accidentel, selon la police.

Phillip Jones, le maire de la ville de Newport News en Virginie, où l’incident s’est produit, a déclaré qu’il s’agissait d’un “drapeau rouge pour le pays”.

Il a déclaré que l’état de santé de l’enseignante de l’école primaire Richneck “évolue dans une direction positive” car elle reste à l’hôpital.

La police a initialement décrit les blessures de l’enseignante comme “mettant sa vie en danger”, mais a déclaré qu’un officier supérieur l’avait rencontrée samedi et “elle s’est améliorée et est actuellement dans un état stable”.

Les responsables ont du mal à comprendre comment un enfant si jeune pourrait être impliqué dans une fusillade dans une école, a ajouté M. Jones.

Le garçon a tiré et blessé l’enseignant dans une classe de première année vendredi. Aucun élève n’a été blessé.

Des étudiants et des policiers se rassemblent devant l'école après la fusillade



M. Jones a refusé de divulguer des détails supplémentaires sur ce qui a conduit à l’altercation, citant l’enquête policière en cours.

Il n’a pas non plus voulu dire comment le garçon avait eu accès à l’arme ou à qui appartenait l’arme.

M. Jones a déclaré: “Je pense qu’après cet événement, il y aura une discussion nationale sur la manière dont ce genre de choses peut être évité.”

George Parker III, surintendant des écoles publiques de Newport News, a déclaré: “Je suis impressionné, et je suis sous le choc, et je suis découragé.”

Le garçon est trop jeune pour être jugé

Les responsables de l’école ont déclaré qu’il n’y aurait pas de cours à Richneck lundi.

La loi de Virginie n’autorise pas les enfants de six ans à être jugés comme des adultes.

De plus, un enfant de six ans est trop jeune pour être confié à la garde du Département de la justice pour mineurs s’il est reconnu coupable.

Un juge pour mineurs aurait toutefois le pouvoir de révoquer la garde d’un parent et de placer un enfant sous la tutelle du Département des services sociaux.

M. Jones n’a pas voulu dire où le garçon était détenu, mais a ajouté: “Nous nous assurons qu’il dispose de tous les services dont il a actuellement besoin en ce moment.”

Les experts qui étudient la violence armée ont déclaré que la fusillade représente un cas extrêmement rare d’un jeune enfant apportant une arme à feu à l’école et blessant un enseignant.

Le chercheur David Riedman, qui a fondé une base de données qui suit les fusillades dans les écoles américaines datant de 1970, a déclaré que ce n’était “pas quelque chose que le système juridique est vraiment conçu ou positionné pour traiter”.

Il a dit qu’il n’était au courant que de trois autres fusillades causées par des élèves de six ans au cours de la période qu’il a étudiée; une fusillade mortelle d’un camarade de classe en 2000 dans le Michigan et des fusillades qui ont blessé d’autres étudiants en 2011 au Texas et en 2021 au Mississippi.

M. Riedman a déclaré qu’il ne connaissait qu’un seul autre cas d’élève plus jeune que celui qui avait provoqué des coups de feu dans une école, dans lequel un enfant de cinq ans avait apporté une arme à feu dans une école du Tennessee en 2013 et l’avait accidentellement déchargé.

Personne n’a été blessé dans cette affaire.