Un enseignant de St. Francis nommé quart de finaliste pour le prix de la Recording Academy, Grammy Museum – Shaw Local

Bob Mamminga, directeur du groupe et président des arts de la scène et des arts visuels à École secondaire Saint-François à Wheaton, a été nommé quart de finaliste pour le Prix ​​​​du professeur de musiquequi récompense les éducateurs qui ont apporté une contribution significative et durable au domaine de l’éducation musicale et qui démontrent un engagement envers la cause plus large du maintien de l’éducation musicale dans les écoles, selon un communiqué de presse du lycée.

Le prix est un partenariat et une présentation conjoints de la Recording Academy et du Grammy Museum et le récipiendaire sera reconnu lors de la Grammy Week 2024, selon le communiqué.

Mamminga, un habitant de Genève, a été nommé par un parent. Il fait partie des 212 professeurs de musique de 197 villes qui ont été nommés quarts de finale parmi plus de 2 000 nominations. Les nominés vont de la maternelle au niveau collégial dans les écoles publiques et privées du pays.

Les bénéficiaires sont évalués sur la base des preuves démontrées qu’ils :

• Avoir fait une différence mesurable dans la vie des élèves.

• Avoir apporté une contribution significative et durable au domaine de l’éducation musicale.

• Sont des exemples des meilleurs dans le domaine.

• Avoir démontré un engagement envers la cause plus large du maintien de l’éducation musicale dans les écoles.

• Avoir eu un impact significatif sur leur école et leur communauté.

Chaque année, un lauréat est sélectionné parmi 10 finalistes et reconnu pour son impact sur la vie des étudiants. Le lauréat s’envolera pour Los Angeles pour assister à la 66e édition des Grammy Awards et à une série d’événements de la Grammy Week, selon le communiqué.

Les neuf finalistes supplémentaires recevront des honoraires de 1 000 $ et les écoles des 10 finalistes recevront des subventions de contrepartie. Quinze demi-finalistes recevront des honoraires de 500 $ avec des subventions scolaires de contrepartie.

Pour plus d’informations sur le prix, visitez www.grammymuseum.org.