Un enseignant de South Kitsap surpris par un prix national – et le prix de 100 000 $ qui l’accompagne

SOUTH KITSAP — Jeff Winn n’avait aucune idée qu’il avait remporté un prix national d’enseignement d’une valeur de 100 000 $ jusqu’à ce que l’enseignant du lycée South Kitsap, qui enseigne la construction de bateaux en bois et la technologie marine, se voit organiser une cérémonie surprise mardi matin sur le campus.

Sous les acclamations des étudiants et des professeurs et sous la musique de l’orchestre de l’école, Winn a reçu un chèque géant du Harbor Freight Tools for Schools Prize pour l’excellence en enseignement. En tant que l’un des cinq grands gagnants du pays, il a gagné 30 000 $ pour lui-même et 70 000 $ pour le programme de métiers spécialisés de l’école.

« Je suis reconnaissant, surpris et reconnaissant parce que je sais qu’avec cela, je peux faire beaucoup pour ma classe, donc je suis vraiment enthousiasmé par cela », a déclaré Winn à Kitsap Sun après la cérémonie.

Jeff Winn, professeur de construction de bateaux en bois et de technologie marine à la South Kitsap High School, pousse un cri de célébration après avoir reçu un chèque de 100 000 $ pour son prix Harbor Freight Tools for Schools pour l’excellence en enseignement, le mardi 8 octobre 2024.

Le prix annuel a été lancé en 2017 par le propriétaire et fondateur de Harbor Freight Tools, Eric Smidt, pour reconnaître l’excellence parmi les enseignants des métiers spécialisés du secondaire. Les gagnants sont des enseignants de métiers spécialisés exceptionnels dans les écoles secondaires publiques du pays.

Cette année, en plus de Winn, quatre enseignants ont remporté le grand prix de 100 000 $ : Alex Bechtler de la Southeast Career Technical Academy, Nevada ; Mike Degitis du Cherry Creek Innovation Campus, Colorado ; Jordan Engelhardt de la Lyons Township High School, Illinois, et Donna Newell de la Erie High School, Pennsylvanie. Vingt autres enseignants ont été sélectionnés comme lauréats et ont reçu 35 000 $ pour des programmes de métiers spécialisés dans leurs écoles et 15 000 $ pour l’enseignant. Le 25 récipiendaires proviennent de 19 États.

Plus de 900 enseignants ont postulé pour le prix cette année. Les gagnants ont été sélectionnés après trois tours de jugement, chacun par un panel indépendant d’experts issus de l’éducation, de l’industrie, des organisations à but non lucratif et de la philanthropie, selon Outils de fret portuaire pour les écolesun programme de la Fondation Smidt.

L’enseignant de South Kitsap est le premier grand gagnant de Kitsap

Winn est le premier grand gagnant du Harbour Freight Tools for Schools Prize for Teaching Excellence dans le comté de Kitsap et le quatrième dans l’État de Washington. Les précédents lauréats du grand prix à Washington sont Bob Kilmer du lycée Enumclaw en 2017, Cory Torppa du lycée de Kalama et Bill Culver du lycée Evergreen en 2022.

Il y a quelques années, Winn a assisté à une conférence à Las Vegas, où il a rencontré d’autres enseignants du programme et a été inspiré par les histoires et les messages positifs qu’ils ont partagés. Il voulait faire partie de la famille Harbour Freight, collaborer avec d’autres enseignants à travers le pays et partager toutes les différentes choses qu’ils faisaient, a-t-il déclaré.

Cette année, il a consacré beaucoup de temps à préparer sa candidature au prix de l’enseignement. Une chose que Winn a partagée dans sa candidature était son « enseignement basé sur le lieu ». Il discute avec ses étudiants de l’endroit où ils vivent, des opportunités de carrière qu’ils ont dans leur région, de ce que font leurs parents et de la manière dont ils pourraient faire de même ou peut-être passer au niveau supérieur.

« J’essaie vraiment de garder tout local », a déclaré Winn.

« Enseigner, ce n’est pas simplement leur dire ce qu’ils font et comment le faire. Il s’agit aussi de créer ces relations, et c’est une chose dont je suis vraiment fier, c’est de créer ces relations avec ces étudiants pour qu’ils veuillent revenez plus tard et parlez-moi. Ils veulent revenir et partager ce qu’ils font. Ils veulent revenir ce week-end et me dire ce qu’ils font.

Jeff Winn, professeur surpris de construction de bateaux en bois et de technologie marine à l’école secondaire South Kitsap, se fraye un chemin à travers la foule rassemblée pour célébrer sa victoire au Harbour Freight Tools for Schools Prize for Teaching Excellence, le mardi 8 octobre 2024.

Winn enseigne depuis 24 ans. Il a commencé à enseigner au collège il y a des années et a rejoint le lycée South Kitsap il y a environ 12 ans. Avant cela, il travaillait comme menuisier. Il est maintenant à la tête de son département au SKHS et fait partie de l’équipe de direction des enseignants pour collaborer et apprendre d’autres enseignants. Outre son travail, Winn aime les activités de plein air et aime apporter ses expériences en classe et les partager avec ses élèves.

Le programme de Winn a été reconnu comme l’un des trois meilleurs programmes exemplaires d’apprentissage lié à la carrière et visité par des membres de l’Assemblée législative de l’État. Il a rédigé le programme, a siégé au comité directeur et s’est associé à des chefs de file de la construction à l’échelle de l’État pour développer le premier apprentissage en matière de contrôle du bâtiment à Washington. Les étudiants diplômés du programme Winn ont des carrières réussies dans l’ébénisterie, la construction dans l’armée et dans des industries locales comme Boeing, le chantier naval de Puget Sound et le système de ferry de l’État de Washington, selon la déclaration de Harbor Freight Tools for Schools annonçant le lauréat du grand prix. .

Le professeur de construction et de menuiserie était encore en train de digérer la bonne nouvelle et commençait tout juste à réfléchir à la manière d’utiliser l’argent pour le programme.

« Juste beaucoup de choses dans ma classe. Il y a quelques outils que je souhaite ajouter. Cela ne me dérangerait pas d’installer un nouveau sol en époxy dans mon atelier. Et pour moi, je ne sais pas. Peut-être que je le ferai acheter un nouveau canapé, peut-être faire un voyage ou quelque chose comme ça, je ne sais pas encore, c’est tout nouveau », a déclaré Winn.

« Je veux juste dire merci à Harbor Freight. »

Cet article a été initialement publié sur Kitsap Sun : L’enseignant de South Kitsap est l’un des cinq lauréats nationaux du prix d’excellence