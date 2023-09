Un enseignant de Sacramento accusé d’avoir abusé sexuellement de filles a fait l’objet d’une enquête pour incidents racistes, selon les archives

Un enseignant facturé cette année avec avoir commis des actes obscènes contre des enfants a fait l’objet d’une enquête par son district scolaire de Sacramento en 2020 et 2021 pour des remarques racistes et d’autres comportements inappropriés, notamment en traitant un élève noir de « cafard brûlé », en taquinant les élèves à cause de leur poids et en décrivant son histoire de fréquentation avec des femmes noires.

Jusqu’à son arrestation en janvier, Kim Kenneth Wilson enseignait en cinquième année. Les archives montrent qu’il travaillait à l’école primaire Del Paso Heights depuis l’année scolaire 2000-2001. Il a été mis en congé sans solde peu après son emprisonnement.

Ces plaintes d’étudiants non sexuels contre Wilson de 2020 et 2021 rejoignent la plainte d’une fille pour agression sexuelle déposée auprès du service de police du district scolaire unifié de Twin Rivers en 2019 et, plus récemment, des rapports d’agression sexuelle sur des enfants déposés directement auprès du service de police de Sacramento.

Une plainte pénale modifiée déposée le 7 août devant la Cour supérieure de Sacramento répertorie cinq victimes d’abus sexuels, toutes âgées de 12 ans ou moins. Le document indique que trois des victimes avaient à peine 6 ans lorsque les abus ont commencé. Dans le dossier du tribunal, le procureur a écrit que l’ancien enseignant de l’école primaire Del Paso Heights avait enregistré certaines de ces agressions.

En 2022, une jeune femme a signalé à la police qu’au cours de l’année scolaire 2014-2015, alors qu’elle était en sixième année, Wilson l’a agressée à plusieurs reprises dans la salle de diffusion verrouillée, capitonnée et sans fenêtre de l’école primaire Del Paso Heights.

Cette jeune femme, identifiée comme Jane Doe, a intenté une action en justice contre le district scolaire unifié de Twin Rivers et Wilson peu de temps après son inculpation, alléguant en partie que le district n’avait pas réussi à le superviser correctement. Son avocate, Lauren Cerri, a confirmé que Jane Doe était l’une des personnes participant à l’affaire pénale.

Le service de police de Sacramento a déclaré qu’en 2019, le service de police du district scolaire unifié de Twin Rivers avait reçu un rapport – d’une personne autre que Jane Doe – selon lequel Wilson s’était livré à une conduite obscène avec un mineur en 2014. Lorsque la police du district a envoyé l’affaire au la police municipale, ce rapport a été mis de côté.

Dans le cadre de la poursuite civile de Jane Doe, Cerri a obtenu des archives publiques du district scolaire qui montrent plusieurs plaintes non sexuelles déposées contre Wilson dans les années qui ont précédé son arrestation. Un représentant du district scolaire unifié de Twin Rivers a refusé de commenter les dossiers.

« Des allégations troublantes »

Les archives publiques communiquées à Cerri montrent que le 1er mars 2020, Wendy Thompson, alors directrice de Del Paso Heights, a écrit un e-mail au directeur des ressources humaines et des relations de travail du district, Jordan Alvarado. C’était une période chaotique dans le district : Twin Rivers Unified venait de mettre fin à l’apprentissage en personne en raison de la pandémie de COVID-19. Au milieu de ce bouleversement, Thompson a exprimé de sérieuses inquiétudes quant à la capacité de Wilson à diriger une classe.

Thompson a déclaré avoir interrogé six étudiants sur le comportement de Wilson. Thompson voulait mettre l’enseignant en congé administratif immédiat.

Cette note éditée par un élève de l’école élémentaire Del Paso Heights révèle des détails sur l’utilisation d’un langage inapproprié par l’enseignant de cinquième année Kim Kenneth Wilson. Les mots que l’élève dit avoir utilisés ne sont pas montrés.

Les archives publiques contiennent son e-mail de dimanche soir : « Voici quelques-unes des allégations troublantes contenues dans les déclarations orales et écrites des témoins (des étudiants) :

-Un garçon afro-américain dans la classe se fait traiter de « cafard brûlé »

-Jurer avec des mots comme ‘taureaux—, ferme-la, quitte la classe, salope…’

-Les élèves sont aspergés sur la poitrine et le visage avec une bouteille d’eau.

-Appeler les étudiants aux cochons et aux hippopotames

-Placer une photo de Big (Chungus) sur le tableau intelligent et demander à un élève potelé de se tenir devant et de dire : « Est-ce qu’ils ne se ressemblent pas ? »

-Un élève alléguant que le professeur lui a enlevé sa ceinture en classe

-Un élève disant qu’il les fait tressaillir et qu’il a levé le poing en jouant avec une élève et l’a frappée à l’œil.

À la fin de son e-mail de dimanche soir, Thompson a déclaré qu’elle avait appelé et laissé un message au directeur des ressources humaines vendredi, mais qu’elle n’avait pas reçu de réponse. « J’attendrai des instructions supplémentaires de votre part concernant cette situation », a écrit Thompson dans l’e-mail. «Je suis très préoccupé par ces allégations et par le bien-être de mes élèves.»

Lundi matin, Alvarado a répondu et a demandé d’envoyer les déclarations écrites des étudiants. Dans l’après-midi, elle lui a écrit et lui a dit qu’ils pourraient en discuter au téléphone le lendemain, le 3 mars. Les archives publiques montrent qu’après la conclusion de l’enquête, Wilson a reçu une lettre d’avertissement.

Les tentatives du Sacramento Bee pour joindre l’avocat de Wilson ont échoué. Mais les dossiers montrent que Wilson a effectivement commenté les conclusions de l’enquête menée par l’école à l’époque.

Dans sa réfutation écrite, Wilson a nié bon nombre des allégations et a déclaré qu’il pensait qu’elles avaient été formulées par « un groupe unique » d’étudiants qui étaient « pour la plupart provocants, flous et perturbateurs pendant les cours et les interactions en petits groupes ». Il a déclaré à l’administration que ses étudiants avaient fait ces déclarations en guise de « représailles » contre lui.

Wilson a continué à travailler à l’école primaire. Dans une lettre versée aux archives publiques, il promettait, entre autres choses, « de ne pas taper sur la tête ou dans le dos des élèves, ni sur tout autre contact physique ».

Plus tôt cette année-là, au semestre d’automne, la plainte pénale indique que certains des abus contre EY Doe ont eu lieu. Elle avait 11 ans.

‘M. Wilson s’emballe

Un an plus tard, un parent s’est plaint le 29 avril 2021 du comportement de Wilson le 23 avril 2021. La directrice adjointe de l’école primaire Del Paso Heights, Rebecca Matt, a interrogé trois élèves le 30 avril, le lendemain de la réception de la plainte du parent. « Tous les trois ont rapporté que M. Wilson s’emportait et aimait parler d’autres choses que de ses devoirs », a écrit Matt.

Dans le dossier public, Matt raconte chacun des rapports d’incident distincts des étudiants.

Les trois élèves ont déclaré que Wilson avait dit à la classe qu’il avait un surnom et l’avait écrit au tableau. Le surnom contenait le mot n.

Un élève a rapporté que l’enseignant, qui avait dit au directeur adjoint qu’il était à la fois asiatique et noir, « a déclaré qu’au lycée, il avait déclaré qu’il ne sortait qu’avec des (filles) noires, qu’il traînait avec des hommes noirs et qu’il allait à des soirées noires. Tous les Noirs qu’il connaît aujourd’hui sont gros, n’ont ni dents ni cheveux. Il a demandé (à un élève noir de la classe) si c’était (sic) ok si d’autres personnes appelaient le « mot n ». (Cet étudiant) a dit : « Je pense que ça dépend. »

L’élève noir a également été interrogé dans le cadre de l’enquête de l’école et il se souvient de l’incident d’une manière quelque peu différente. Cet élève se souvenait que son professeur lui avait demandé s’il était noir. Après avoir répondu qu’il l’était, l’enseignant lui a demandé s’il « serait offensé si quelqu’un m’appelait ainsi. J’ai dit que je ne savais pas.

Wilson a été mis en congé payé le 30 avril 2021. Dans les enregistrements de sa conversation avec Alvarado, Wilson a confirmé qu’il avait parlé directement avec son élève noir du mot n. Cependant, dans le récit du professeur, il a dit à son élève : « J’espère que je ne vous ai pas offensé, je suis à moitié noir, c’est tout ce que j’ai dit. »

Les dossiers montrent que Wilson a confirmé avoir écrit l’insulte au tableau, mais a déclaré qu’il l’avait fait pour décrire comment il avait été victime d’intimidation lorsqu’il était enfant. Il a expliqué qu’il avait eu « beaucoup d’expériences négatives au collège » lorsqu’il discutait du harcèlement avec sa classe de cinquième année. Il a dit au directeur des ressources humaines qu’il regrettait ses actes.

Le 8 juillet 2021, Wilson a signé une lettre de réprimande d’Alvarado et du district. La lettre indiquait que Wilson s’était excusé pour ses actes en classe le 23 avril de la même année et expliquait qu’il y avait « plusieurs facteurs atténuants, y compris ceux liés au traitement médical actuel ».

Pourtant, la lettre de réprimande indiquait qu’il avait violé les normes et qu’il avait fait en sorte que les étudiants « se sentent en danger physiquement, intellectuellement et émotionnellement ».

Les archives publiques montrent que Wilson a reçu pour instruction : « Ne vous présentez pas au travail si vous êtes trop malade pour gérer ou enseigner aux étudiants. » On lui a dit de ne pas discuter de sa vie personnelle avec les étudiants et de s’abstenir de « épithètes péjoratives envers toute personne fondées sur la race, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’attribut physique ou toute autre catégorie protégée. »

Au début de l’année scolaire 2021-2022, Wilson est retourné au travail.

En 2022, Jane Doe a signalé à la police de Sacramento que des années plus tôt, Wilson l’avait agressée sexuellement sur le campus de l’école primaire. Au 7 août, les procureurs ont inculpé l’ancien enseignant de 39 chefs de crimes sexuels contre des enfants de moins de 14 ans. Wilson fait également face à un chef d’accusation de possession d’images d’abus sexuels sur des enfants.

Le procureur énumère plusieurs circonstances aggravantes à la fin du dossier qui, selon lui, devraient être prises en considération par le tribunal. Parmi eux:

« Le prévenu a profité d’une position de confiance. »