Alors que les espaces dans les villes se réduisent et avec des préoccupations croissantes concernant les fruits et légumes sains et sans produits chimiques, l’agriculture en terrasse a lentement rattrapé son retard dans les villes de l’Inde. Et au milieu d’une pandémie pendant le verrouillage, les gens ont choisi des choses créatives et intéressantes à faire tout en étant coincés à la maison et Deepak Nakum de Rajkot, un enseignant devenu agriculteur a eu recours à l’agriculture en terrasse et encourage également les autres à le faire pour cultiver des légumes biologiques. afin de se maintenir en bonne santé lors d’une crise sanitaire.

Expliquant la technologie qu’il a utilisée derrière la culture en terrasse, Deepak a déclaré: «L’ensemble du système utilisé pour la culture en terrasse s’appelle le système hydroponique. En cela, le sol n’est pas utilisé. Les besoins en eau ne sont que de 10% et la production est de trois à quatre. Il y a aussi zéro pour cent de chances que des maladies se propagent à travers le sol ici », a déclaré Nakum à l’agence de presse ANI.

Gujarat: Les habitants de Rajkot utilisent une technologie sans terre pour cultiver des légumes sur leur terrasse « J’utilise une technologie hydroponique qui nécessite moins d’eau et ne nécessite pas de sol pour la croissance des plantes. Elle protège les plantes des attaques bactériennes et améliore la qualité des légumes », explique Suresh, un local pic.twitter.com/3cWHkzihGQ – ANI (@ANI) 29 janvier 2021

La culture hydroponique est enracinée dans la science moderne et dans cette méthode, les cultures sont cultivées sans sol, souvent appelée agriculture sans sol. Dans ce système, les racines des plantes sont immergées dans une solution nutritive liquide. Ainsi, au lieu du sol qui soutient les racines, les cultures poussent directement dans une eau riche en nutriments.

Et la ferme de Deepak étant à quelques mètres au-dessus de sa table, pour ainsi dire, il dit qu’il n’y a pas de perte de nutriments et que les légumes sont aussi frais que la rosée. Aucune réfrigération, aucun transport impliqué ne garantit que le produit n’est en aucun cas affecté.

Deepak explique également à quel point l’agriculture en terrasse est utile à l’heure actuelle est d’autant plus importante que nous souffrons d’un problème de manque d’espace et que, en tant que tel, cela est également rentable d’un point de vue commercial. Le fait que le concept nécessite moins d’espace est ce qui le rend relativement facile à faire.

Rasikbhai Nakum, un expert de l’agriculture en terrasse, a également déclaré à ANI: «Les légumes que nous cultivons en utilisant le système hydroponique ont besoin d’eau RO à faible teneur totale en solides dissous (TDS). Les légumes comme les épinards, le brinjal, les tomates, les piments, la laitue et le chou sont un succès dans le Système hydroponique. Lors de la surveillance de ces plantes, il est également très important de mesurer le pH du sol et le TDS. «

Le pH indique l’acidité ou l’alcalinité du sol et sert à mesurer la concentration d’ions hydrogène (H) dans la solution du sol.

Le verrouillage a rendu difficile pour les gens de sortir initialement et d’acheter des produits essentiels quotidiens et, en tant que tels, ceux qui avaient une agriculture en terrasse installée dans les maisons ont eu un peu plus de facilité, dit Rasikbhai Nakum. En tant que tel, investir dans l’agriculture en terrasse est présenté comme une bien meilleure alternative en ces temps.