Un enseignant de Madarsa arrêté pour le meurtre d’un garçon dans l’Assam, les flics se vengent

Un jour après qu’un étudiant de 11 ans aurait été assassiné dans une madarsa du district de Cachar, dans l’Assam, la police a affirmé avoir résolu l’affaire et arrêté un enseignant. Des sources policières ont déclaré qu’il avait avoué le crime après des heures d’interrogatoire.

Le motif, selon l’interrogatoire initial, était la vengeance. Il y a quelques jours, l’enseignante du Hawaithang Darus Salam Hafizia et Aliya Madarsa ont dû s’excuser auprès de la direction après que le garçon se soit plaint de châtiments corporels extrêmes et de harcèlement physique et mental, ont indiqué des sources.

Quelques autres étudiants et membres du personnel de la madrasa ont été détenus pour complément d’enquête et la madrasa a été scellée, ont ajouté des sources.

« Notre enquête dans cette affaire s’est intensifiée et nous interrogeons tout le monde, les autres élèves, y compris le frère aîné du mineur, les enseignants, les autorités », a déclaré Numal Mahatta, commissaire de police de Cachar.

L’étudiant a été admis à la madarsa il y a quatre mois. Son frère aîné y séjourne également. Le père du garçon est agriculteur et ils habitent le village français de Nagar près de la frontière Assam-Mizoram.

Le garçon a été tué à l’intérieur de la madrassa, ont indiqué des sources. Sa gorge avait été tranchée. Le corps a été envoyé au Silchar Medical College and Hospitals pour une autopsie.

Lors du premier interrogatoire, les étudiants se sont réveillés vers 3h30 pour la prière et ont vu du sang dans la pièce. En cherchant plus loin, ils ont trouvé le corps dans le lit. Les enseignants ont été appelés et la police a été informée.

Un local, Maulana Fakhrul Islam, avait créé la madrassa en 2013. À l’heure actuelle, elle compte environ 25 étudiants qui y vivent tous et reçoivent une éducation islamique.