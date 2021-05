Un professeur controversé de « santé et bien-être » est de retour sous les projecteurs, les parents et les critiques étant scandalisés par les vidéos « éducatives » sur la masturbation et le consentement présentées aux élèves de première année.

Justine Ang Fonte, qui a déclaré sur son site Internet qu’elle avait « se réjouit d’avoir perturbé l’éducation à la santé pendant 10 ans », les parents précédemment déclenchés après les détails d’un « alphabétisation porno » classe pour les étudiants de la Columbia Grammar & Preparatory School à New York est devenue publique.

Elle est à nouveau au centre de l’attention pour son travail dans une école new-yorkaise tout aussi chère, Dalton, qui coûte plus de 50 000 $ par an. Son travail d’éducation sexuelle là-bas comprend l’enseignement du consentement et de la masturbation à des enfants de six ans.

Les parents s’étaient déjà plaints des enseignements de Fonte, mais on leur a dit qu’ils avaient « mal interprété » sa classe. Rapports de la séparation de Fonte « alphabétisation porno » classe ont renouvelé l’indignation sur ses enseignements de Dalton.





Une vidéo utilisée par Fonte, qui a été obtenue par le New York Post, montre des enfants de dessins animés posant des questions sur des choses comme la masturbation.

« Hé, comment se fait-il que parfois mon pénis grossisse et pointe en l’air ? » demande un petit garçon dans le dessin animé, ajoutant plus tard qu’il se touche « parce que ça fait du bien. »

De même, une jeune fille s’enquiert plus tard de la possibilité de la toucher « vulve. »

L’école et Fonte ont défendu la classe, affirmant que le mot « masturbation » n’est jamais utilisé directement et que les enfants apprennent à ne pas se toucher en public, ainsi que sur le consentement. De nombreux parents, cependant, soutiennent que la classe n’est pas nécessaire pour les enfants si jeunes et que certains aspects vont trop loin, comme les leçons sur le consentement.

« Les parents sont censés dire à leurs enfants : puis-je vous embrasser ? » a déclaré un parent, selon le Post.

« Je paie 50 000 $ à ces trous ** pour dire à mon enfant de ne pas laisser son grand-père la serrer dans ses bras quand il la voit? » a ajouté une mère non identifiée.

D’autres parents ont dit qu’ils étaient « furieux » et Fonte ne devrait pas enseigner à de jeunes enfants, et elle n’avait jamais reçu le consentement des parents pour elle « sexuellement explicite » cours.

Les détails sur les leçons de Fonte ont maintenant irrité bien plus que les parents d’élèves de Dalton, certains affirmant même que son travail pourrait être considéré comme de la pédophilie.

Le précédent cours d’«alphabétisation porno» de Fonte a également laissé les gens se gratter la tête. Les leçons comprenaient des images de femmes partiellement nues (certaines en esclavage), ainsi que des discussions sur « écarts d’orgasme » et les termes de recherche populaires sur les sites Web pornographiques tels que « À peine légal » et « anal. »

Le Dr William M. Donohue, directeur de l’école de Columbia, a finalement envoyé un e-mail aux parents pour s’excuser pour le cours et leur assurer qu’il ne « représenter notre philosophie ».

« Il était regrettable que nous ne nous soyons pas mieux informés à l’avance du contenu spécifique de l’orateur » il a dit. « Dans ce cas, l’orateur ne s’est pas aligné sur notre mission unique CGPS ​​et pour cela, je m’en excuse. »

