Un enseignant de l’Île-du-Prince-Édouard tombe sur un fossile vieux de 300 millions d’années

Un enseignant de l’Île-du-Prince-Édouard a fait la découverte d’une vie après être tombé sur un fossile qui pourrait avoir 300 millions d’années.

Lisa Cormier se promenait au Cap Egmont lundi après-midi lorsqu’elle a repéré quelque chose d’inhabituel partiellement enfoui sur le rivage.

“J’ai vu quelque chose que je pensais être une racine”, a-t-elle déclaré. “Et quand j’ai regardé de plus près, j’ai réalisé qu’il y avait des côtes. Et puis j’ai vu la colonne vertébrale et le crâne.”

Cormier a pris des photos de sa découverte pour les partager avec sa famille.

Sa belle-mère les a envoyés à Laura McNeill de Prehistoric Island Tours. McNeill a immédiatement contacté Cormier, ainsi que d’autres spécialistes.

John Calder, géologue et paléontologue, était l’un d’entre eux. Il a dit que le fossile semble dater de la fin de la période carbonifère et de la période permienne. C’était il y a environ 300 millions d’années.

Le fossile semble avoir 300 millions d’années. (Soumis par Laura MacNeill)

Calder, qui a écrit un livre sur le patrimoine géologique de l’Île-du-Prince-Édouard, a déclaré qu’une découverte comme celle-ci est « extrêmement rare ».

“Un fossile comme celui-ci apparaît tous les 50 ou 100 ans”, a-t-il déclaré. “Je veux dire qu’il n’y a pas de fréquence réelle, mais c’est rare. Et cela pourrait être un fossile unique en son genre dans l’arbre de la vie … de l’évolution des amphibiens, des reptiles, des mammifères pour nous.”

Le fossile n’a pas été identifié, mais Calder a déclaré qu’il s’agissait probablement d’un reptile ou du moins d’un parent très proche.

“C’est au début de l’évolution des reptiles à partir des amphibiens, et ils se diversifient”, a-t-il déclaré. “Et donc ça va être un vrai casse-tête. Il faudra probablement une bonne année pour découvrir l’identité de cette chose.”

Il a déclaré que très peu de spécimens avaient été découverts à cette époque et qu’il pourrait même s’agir d’une espèce jusque-là inconnue.

Une équipe d’excavation composée de Matt Stimson, Patrick Brunet et Linda Berko a couru à contre-courant. (Soumis par John Calder)

Une équipe d’excavation composée de Matt Stimson, Patrick Brunet et Linda Berko a pu le déterrer après quelques jours de travail.

Samedi, le personnel de Parcs Canada a soigneusement déplacé le fossile de son site de découverte vers une installation de Greenwich qui agit comme une sorte de dépôt paléontologique.

Calder a déclaré qu’il ne resterait pas là trop longtemps car il devait être emmené dans un laboratoire de paléontologie pour être vu par des experts.

“Ils utiliseront probablement un scanner”, a-t-il déclaré.

À l’affût

Il a dit que les découvertes de fossiles comme celle-ci à l’Île-du-Prince-Édouard sont devenues plus fréquentes au cours des deux dernières années. Il a conseillé aux insulaires de garder les yeux ouverts.

“Il y a beaucoup plus de gens ordinaires qui marchent sur les plages que de paléontologues et la plupart de ces découvertes importantes ne sont pas faites par des scientifiques”, a-t-il déclaré.

Cormier a déclaré que la découverte est une occasion unique de laisser une sorte d’héritage dans l’histoire de la science.

“Penser que j’ai trouvé quelque chose qui pourrait avoir 300 millions d’années, c’est incroyable”, a-t-elle déclaré.

“Je pense que ça va être une fois [thing]mais je vais continuer mes promenades et je vais continuer à chercher du verre de mer et peut-être que je trouverai autre chose.”