Un enseignant de l’école secondaire Minooka recevra une bourse d’enseignement en géographie – Shaw Local

L’American Geographical Society a annoncé que Candace Baker de Minooka Community High School a été sélectionnée comme récipiendaire de sa bourse de professeur de géographie 2022. Baker est l’un des 50 professeurs de géographie humaine en placement avancé sélectionnés à travers les États-Unis pour participer à la cinquième année de cette initiative.

Les boursiers assisteront et participeront au symposium d’automne de l’AGS «Géographie 2050: l’alimentation du futur» à l’Université Columbia à New York du 17 au 19 novembre 2022 et bénéficieront d’opportunités spéciales pour soutenir leurs activités d’enseignement pour l’année.