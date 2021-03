La théorie critique de la race a émergé du milieu universitaire et a été rendue publique l’année dernière, au milieu de manifestations nationales «Black Lives Matter». Alors que les entreprises, les universités, les écoles et les entreprises ont commencé à enseigner sa doctrine à leurs employés et étudiants, l’ancien président Donald Trump a ordonné aux agences fédérales de cesser d’enseigner le CRT, le qualifiant de «Idéologie maligne» et «Propagande anti-américaine».

Situé à la périphérie de Washington, DC, le district scolaire public du comté de Loudoun est l’un des plus riches du pays, le ménage moyen y gagnant 136 000 dollars par an. Il est également apparu récemment comme un foyer de la théorie critique de la race (CRT) – un ensemble d’idées qui place la race au centre de chaque interaction humaine, considère les États-Unis comme «Structurellement raciste», et maintient que « suprémacie blanche » et «Privilège blanc» imprègnent toutes les institutions du pays.

