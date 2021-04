Alors que la pandémie a révélé la disponibilité insuffisante des soins de santé en ce qui concerne les médicaments, les lits de soins intensifs et, surtout, le manque d’oxygène, les bons samaritains sur les réseaux sociaux se sont également associés pour aider les personnes touchées par la pandémie. Lors d’un incident de solidarité réconfortant, un instituteur de 38 ans de Bokaro dans le Jharkhand a répondu à un appel SOS de la famille d’un ami affligé de covid à Noida pour un apport d’oxygène. Il a parcouru 1400 km à travers trois États et a roulé pendant 24 heures avec une bouteille d’oxygène remplie de gaz pour sauver la vie de son ami, Le temps de l’Inde signalé.

Devendra, qui vit dans le secteur 4 de Bokaro, est parti pour Noida dans sa voiture dimanche vers 13h30 quand il a appris des parents de son ami Ranjan Aggarwal, un employé informatique travaillant à Delhi, qu’ils n’avaient pas été en mesure de se procurer de l’oxygène. cylindre. Devendra lui-même a fait face à des obstacles en essayant de trouver une bouteille d’oxygène à Bokaro. Il a visité de nombreuses usines et fournisseurs d’oxygène dans la ville, mais ils ont tous dit qu’ils auraient besoin d’une bouteille vide pour la remplir.

Il a finalement contacté l’opérateur de l’usine d’oxygène en acier de Jharkhand dans la zone industrielle de Balidih et a pu obtenir une bouteille pleine contre un dépôt de garantie.

Devendra a payé 10 000 Rs, ce qui comprenait une charge de 400 Rs pour l’oxygène et a commencé le long et pénible voyage jusqu’à Noida. La police du Bihar et de l’Uttar Pradesh a demandé pourquoi il allait très loin, mais après avoir expliqué la situation, elle lui a permis de continuer. Il est arrivé à Noida lundi après-midi et a pu rejoindre son ami à temps pour lui apporter la bouteille d’oxygène.

«Mon ami est stable maintenant. Je resterai à Noida jusqu’à ce qu’il se rétablisse complètement », a déclaré Devendra cité par TOI.

Beaucoup comme Devendra ont senti la pénurie aiguë et se sont levés pour aider autant qu’ils le pouvaient. Mais il y a eu des aubaines qui ont fait tout leur possible pour aider ceux qui en avaient besoin.

