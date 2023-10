Un enseignant de l’Alabama arrêté pour avoir abusé sexuellement d’un enfant : shérif

Un enseignant de l’Alabama, qui est également un ancien parent d’accueil, fait face à des accusations pour avoir abusé sexuellement d’un jeune enfant dont il avait la garde à l’époque, selon le bureau du shérif local.

Edward Stanley Kramarczyk, un professeur de lycée de 53 ans à Tuscaloosa, en Alabama, a été arrêté le 28 septembre par le bureau du shérif du comté de Tuscaloosa (TCSO) pour abus sexuel sur un enfant de moins de 12 ans et sodomie au premier degré, a déclaré le capitaine Jack. Kennedy a déclaré aux médias locaux samedi.

La victime, dont l’âge exact n’a pas été dévoilé, n’était pas un élève du lycée Hillcrest où travaillait Kramarczyk au moment de son arrestation.

En plus de son poste d’enseignant, Kramarczyk avait également accès aux enfants grâce à son ancien rôle de parent adoptif et à travers « d’autres groupes sociaux », selon l’Unité des crimes violents (VCU) du TCSO, qui enquête sur l’affaire.

Bureau du shérif du comté de Tuscaloosa



Semaine d’actualités a contacté dimanche par e-mail et Facebook TCSO pour commentaires. Les archives de la prison ne mentionnaient pas dimanche soir un avocat de Kramarczyk qui pourrait parler en son nom.

La division des agressions sexuelles de VCU a reçu la semaine dernière un appel d’une enfant qui a déclaré qu’elle avait été agressée sexuellement à Kramarczyk alors qu’elle vivait chez elle et sous sa garde. Les députés ont lancé une enquête et informé le système scolaire du comté de Tuscaloosa (TCSS).

La surintendante du TCSS, Keri C. Johnson, a publié une déclaration aux étudiants et au personnel de Hillcrest, qui a été obtenue par la station locale WVTM 13. Johnson a déclaré que le TCSS était au courant de l’enquête criminelle et a identifié Kramarczyk comme un professeur d’enseignement technique de carrière. Elle a déclaré dans le communiqué qu’il était « nouveau dans le système » depuis cette année. Le surintendant n’a pas précisé s’il avait été mis en congé.

« En vertu de la loi de l’Alabama, le surintendant peut mettre un employé en congé administratif dans l’attente d’une enquête criminelle », a-t-elle déclaré. « Cependant, nous ne pouvons pas légalement partager des informations sur les questions personnelles d’un employé en particulier. Encore une fois, même si les accusations ne découlent pas de quoi que ce soit qui s’est passé à l’école, elles sont très préoccupantes chaque fois qu’un employé de l’école est impliqué dans une enquête criminelle. Veuillez connaître les la sécurité de nos étudiants est notre priorité absolue.

Semaine d’actualités dimanche, nous avons contacté par e-mail TCSS pour des commentaires et des informations supplémentaires.

Le TCSO enquête pour voir s’il y a d’autres victimes et encourage toute personne ayant des informations à contacter le VCU au 205-464-8690. L’enquête est en cours et d’autres accusations sont possibles, a déclaré TCSO aux médias locaux.

Kramarczyk était toujours en prison dimanche soir où il est sans caution jusqu’à ce qu’il soit évalué par le tribunal.