Un enseignant de la Joliet Catholic Academy a donné ‘110%’ aux élèves ayant des difficultés d’apprentissage – Shaw Local

Quand Amy Douglas de Joliet a pris sa retraite de la Joliet Catholic Academy en mai, l’école a perdu « un enseignant extrêmement précieux », a déclaré le président et directeur de la JCA, Jeffrey Budz.

« Mme. Douglas a commencé le Programme de ressources académiques à JCA et a construit et entretenu le programme tout au long de son séjour à l’école », a déclaré Budz dans une déclaration préparée. « Elle est une personne qui défie ses élèves, mais montre une compassion et un amour que ses élèves n’oublieront jamais. Amy nous manquera vraiment et nous lui souhaitons certainement le meilleur pour sa retraite.

Le centre de ressources académiques de JCA est destiné aux étudiants qui ont besoin d’une assistance académique spéciale, selon le site Web de JCA. Les étudiants participant au centre de ressources académiques reçoivent un tutorat en petits groupes par le personnel certifié des ressources d’apprentissage de JCA, a déclaré JCA.

Jennifer Buss, professeure agrégée d’éducation spécialisée à l’Université Lewis de Romeoville, qui connaît le travail de Douglas, a fait l’éloge de Douglas.

Buss a déclaré que Douglas incarne la définition classique d’« éducateur ».

« Il n’y a pas d’autre moyen de le dire », a déclaré Buss. « Elle savait ce dont nous avions besoin. Elle suivrait jusqu’au bout. Elle était essentiellement la voix de tous ses élèves pour s’assurer qu’ils recevaient non seulement une éducation de qualité, mais une éducation qu’ils méritaient.

« Ceci n’est pas un programme d’éducation spéciale »

Avant de venir à JCA, Douglas a enseigné à l’école élémentaire Thomas Jefferson à Joliet pendant 13 ans, a-t-elle déclaré.

Douglas est ensuite allé à l’école élémentaire Taft, qui fait également partie du district 86 des écoles publiques de Joliet, pour aider les élèves des écoles paroissiales qui y recevaient des services, a-t-elle déclaré.

Trois ans plus tard, JCA a contacté Douglas pour lancer un programme d’aide aux élèves ayant des difficultés d’apprentissage. Douglas a déclaré que son mari enseignait à JCA, donc le personnel là-bas la connaissait et savait qu’elle était une éducatrice spécialisée.

Douglas a accepté le poste et a déclaré qu’elle avait passé sa première année à JCA à la recherche d’autres écoles catholiques proposant des programmes similaires – qui n’étaient pas nombreuses à l’époque, a-t-elle déclaré.

Cependant, Mount Carmel High School à Chicago avait créé le programme McDermott-Doyle (du nom de deux de ses anciens élèves) en 1992 pour «répondre aux besoins des élèves ayant des troubles / différences d’apprentissage légers qui ont le potentiel et le désir de réussir au niveau collégial», a déclaré le site Web de l’école secondaire Mount Carmel.

Alors, Douglas a dit qu’elle avait contacté l’école « et ils étaient si gentils avec moi ».

« J’ai passé beaucoup de temps ici », a déclaré Douglas. «Je voulais savoir comment ils avaient mis en place leur programme et l’ont ramené à JCA. L’année suivante, j’ai mis en place le programme.

Douglas a déclaré qu’elle souhaitait un programme qui maintienne intact le niveau de structure, les idéaux et le programme d’études de JCA tout en favorisant la réussite des étudiants ayant des difficultés d’apprentissage et en les maintenant dans un programme de préparation à l’université.

«Ce n’est pas un programme d’éducation spéciale», a déclaré Douglas, ajoutant plus tard: «Tout ce que nous faisons, c’est offrir un programme où les enfants reçoivent de l’aide pour maîtriser ou naviguer dans notre programme de préparation à l’université.»

Mais pour Buss, c’est exactement le point. Grâce à Douglas, les étudiants ayant des difficultés d’apprentissage ont eu la possibilité de réussir dans un programme de préparation à l’université.

« Amy a juste regardé chaque enfant en tant qu’individu », a déclaré Buss. « Quels sont leurs atouts ? Que puis-je faire pour aider ? Et puis elle était leur guide.

Buss a déclaré que Douglas n’a jamais faibli dans son dévouement envers ses élèves.

« Amy n’a jamais pris un jour de congé dans le sens où elle l’a fait pour ces enfants tous les jours de l’année », a déclaré Buss, ajoutant plus tard, « Elle l’a fait à 110% et les enfants le savaient. Et le personnel le savait. Elle était respectée dans cette communauté. Je l’adore; Je l’adore absolument. Nous devons célébrer davantage ces éducateurs. Parce qu’ils font vraiment la différence, chaque jour.

« Pour être honnête, j’étais moi-même un mauvais élève »

Douglas a déclaré qu’elle venait d’une famille de nageurs de compétition. Ainsi, ses emplois en grandissant tournaient autour de la surveillance ou de l’enseignement de cours de natation aux enfants, a-t-elle déclaré.

Parce que Douglas aimait travailler avec les enfants, elle est devenue enseignante et « s’est en quelque sorte retrouvée en éducation spécialisée », a-t-elle déclaré.

« Pour être honnête, j’étais moi-même un mauvais élève, principalement par manque d’essais et de confiance », a déclaré Douglas. « Donc, les enfants avec des défis m’ont attiré et j’ai pu les guider. »

Douglas a déclaré que la base de son succès avec le Centre de ressources académiques était le personnel de JCA qui l’a soutenue.

« Sans eux, ce programme n’aurait jamais vu le jour », a déclaré Douglas.

Alors pourquoi prendre sa retraite ? Douglas, maintenant âgé de 66 ans, estime que le programme a besoin d’un nouvel aperçu qu’un nouveau directeur pourrait apporter. Douglas est également sourde en raison d’une otospongiose, donc les deux cours de géométrie qu’elle enseigne également sont désormais « très difficiles pour moi », a-t-elle déclaré.

Douglas a déclaré que sa surdité n’avait jamais interféré avec la gestion du centre de ressources académiques.

« D’une manière générale, je pense que cela m’a rendu plus empathique et plus ouvert aux handicaps », a déclaré Douglas et a ajouté plus tard, « Par la grâce de Dieu, j’ai eu cette merveilleuse chance d’ouvrir des portes aux enfants. Je me sens vraiment bien dans ce que j’ai fait.