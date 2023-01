Un enseignant de la Colombie-Britannique suspendu pour des remarques racistes à des collègues, criant après des étudiants

Un enseignant de la Colombie-Britannique a été suspendu pendant quatre semaines, après qu’une enquête disciplinaire a révélé qu’il avait fait des remarques racistes répétées à des collègues et effrayé certains élèves.

Le premier problème avec Brent Daniel est survenu en 2021 alors qu’il travaillait dans une école secondaire publique du district scolaire de Peace River South.

L’un de ses élèves de 8e année a déclaré que Daniel les avait attrapés par la capuche de leur sweat-shirt après qu’ils lui aient lancé une balle molle et rebondissante à la tête. L’étudiant a dit qu’ils étaient tombés au sol et qu’ils avaient une marque rouge autour du cou, mais que Daniel leur avait dit qu’ils n’étaient pas vraiment blessés et qu’ils “le traitaient juste”.

Le district scolaire a suspendu Daniel pendant 10 jours sans solde et lui a ordonné de suivre des cours sur la gestion de la colère et la résolution des conflits.

Alors qu’il était en congé du district, Daniel a ensuite postulé dans une école indépendante de la maternelle à la 12e année gérée par une Première Nation au début de l’année scolaire 2022. Il a omis son expérience de travail avec le district dans cette candidature, et l’école indépendante n’était pas au courant des antécédents disciplinaires de Daniel lorsqu’elle l’a embauché.

En octobre et novembre, Daniel a fait de nombreux commentaires racistes aux enseignants noirs de cette école. Black Press Media a choisi de ne pas inclure les détails spécifiques de ces remarques.

L’école a placé Daniel en probation de trois mois, mais différents problèmes ont persisté.

À au moins quatre reprises, Daniel a eu des rencontres agressives avec des étudiants. Dans un cas, il a crié après un élève lorsqu’il a demandé à participer à un club après l’école. Dans un autre, Daniel a crié après plusieurs élèves pendant un cours de gym. Il s’est également énervé et a claqué la porte d’une salle de classe et a juré quand on lui a dit qu’il ne pouvait pas utiliser un camion scolaire pour rentrer chez lui. Enfin, Daniel a donné un coup de pied à des chaises empilées sous lesquelles des étudiants lui cachaient et leur a crié dessus.

Tout cela a suffi pour le faire virer le 30 novembre.

De plus, le commissaire à la réglementation des enseignants de la Colombie-Britannique a enquêté sur le comportement de Daniel et l’a jugé digne d’une suspension de quatre semaines du certificat d’enseignement. Dans un accord de consentement publié mardi 31 janvier, Daniel a également accepté de suivre un cours sur les environnements d’apprentissage positifs.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

RacismeÉtudiants