Un enseignant de la Colombie-Britannique suspendu après avoir montré une vidéo de farce d’Halloween avec de fausses décapitations – Kelowna Capital News

Un ancien enseignant de Maple Ridge a été suspendu après qu’une enquête de plusieurs années a révélé qu’il avait montré à sa classe une vidéo d’Halloween inappropriée et qu’il avait commis plusieurs autres violations.

Austin Uzama a occupé un poste d’enseignant au primaire dans une école indépendante de Maple Ridge de septembre à novembre 2018. Pendant ce temps, le directeur de l’école a cité plusieurs violations commises par Uzama, qui feront plus tard l’objet du rapport soumis à la Commissaire à la réglementation des enseignants de la Colombie-Britannique en décembre 2018.

Le rapport et l’enquête qui a suivi ont révélé qu’Uzama avait commis les infractions suivantes alors qu’il enseignait à une classe de 5e année à l’école Maple Ridge :

• Étudiants disciplinés devant d’autres élèves d’une manière qui les humilie ou les embarrasse.

• Annonce que « les filles vont botter le cul des garçons aujourd’hui » en sortant pour leur activité physique quotidienne.

• Montrer aux élèves une vidéo YouTube sur le thème d’Halloween qui n’a pas été jugée appropriée pour leur âge.

La vidéo en question s’appelle Jalal’s Scary Halloween Prank 3 et implique plusieurs scènes d’individus déguisés en costumes d’Halloween et effrayant des individus en simulant une décapitation ou en les pourchassant. Il comprend également un son non censuré de personnes jurant tout au long de la vidéo.

L’enquête du commissaire a noté qu’en regardant la vidéo, “certains étudiants se sont bouchés les oreilles et se sont détournés de la vidéo, tandis qu’un étudiant a été touché par la vidéo pendant des jours”.

À la suite de ces diverses infractions, l’école de Maple Ridge a mis fin à l’emploi d’Uzama le 8 novembre 2018.

Le rapport d’enquête indique qu’il a également été confirmé qu’Uzama a commis plusieurs autres violations en plus de ses activités à l’école de Maple Ridge.

Ces violations supplémentaires incluent :

• Affirmant avoir commencé un diplôme post-baccalauréat en enseignement de l’anglais/du français langue seconde dans sa lettre d’accompagnement au district scolaire 37 (Delta), bien qu’il n’ait pas postulé ou suivi de cours dans le programme.

• Écrivant qu’il a démissionné de son poste dans le district scolaire de Delta et de son poste de session à la faculté d’éducation de l’UBC pour s’engager pleinement dans l’école indépendante de Maple Ridge, même si les deux démissions ont été déterminées principalement pour d’autres raisons.

• Déclarant à tort qu’il avait obtenu un certificat d’études supérieures en santé mentale des enfants et des adolescents de l’Université Thompson Rivers.

• Affirmant qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une enquête ou d’un entretien pour quoi que ce soit lié à son enseignement, même s’il avait fait l’objet d’une enquête à trois reprises en 2017 et 2018 pour ses actions à Delta.

• Dire à tort qu’il avait reçu un certificat pour enseigner de la maternelle à la 12e année au Japon.

• Accuser le parent d’un élève de l’avoir giflé alors qu’il se tenait près du directeur et du directeur adjoint lors d’une cérémonie de remise des diplômes, ce qui s’est révélé faux.

L’enquête, qui s’est terminée le 6 septembre, a conclu qu’une suspension de deux semaines du certificat d’enseignement d’Uzama était nécessaire, en plus de l’obliger à suivre un programme d’enseignement de deux jours au Justice Institute of British Columbia.

Le cours JIBC qu’il doit suivre s’appelle Créer un environnement d’apprentissage positif, qui aura sa prochaine session disponible en mars 2023.

