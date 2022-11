Un enseignant de la Colombie-Britannique réprimandé pour un exercice de 2e année sur la ségrégation qui a laissé un enfant en larmes

Un enseignant de l’école primaire de Campbell River a été suspendu pour une journée, après qu’une leçon malavisée sur la ségrégation ait mal tourné.

Selon un accord de consentement publié par le commissaire à la réglementation des enseignants de la Colombie-Britannique sur l’incident impliquant Diane Marie Lontayao qui s’est produit le 15 février. Selon les documents, l’école a fait une annonce sur l’AP pour parler aux élèves de Rosemary Brown, qui a été la Femme noire élue à l’Assemblée législative provinciale en 1972.

Lontayao a demandé à sa classe si elle savait ce que signifiait la ségrégation.

Lorsque les étudiants n’ont pas suivi, Lontayao a décidé d’organiser un «exercice spontané» pour expliquer le concept.

Lontayao a demandé à un élève d’utiliser des pylônes pour délimiter une petite zone du gymnase et a demandé à “tous les enfants bruns, allez dans ce coin”.

Les enfants de minorités visibles ont reçu l’ordre de jouer à taguer dans le coin, ne recevant qu’une seule nouille. Les autres élèves ont été invités à faire de même. Cependant, ils ont reçu trois nouilles.

Pendant l’exercice, selon l’accord, les élèves des deux groupes “ne pouvaient ni jouer ni se parler”.

Après que les élèves aient joué pendant un moment, Lontayao a demandé une pause eau. Elle a ensuite demandé aux élèves du groupe majoritaire de passer en premier, tandis que les élèves coincés devraient attendre.

« À ce moment-là, un élève (identifié comme ‘Étudiant A’) du groupe minoritaire s’est mis à pleurer. L’élève A a quitté la classe avec l’aide-enseignant », indique l’entente. “Lontayao a ensuite expliqué aux étudiants à quel point il était injuste que dans le passé, ils n’aient pas été autorisés à jouer ensemble à cause de leur race, et c’était grâce aux efforts de personnes comme Rosemary Brown qu’ils pouvaient jouer et apprendre ensemble.”

Lorsque l’élève A est revenu, l’enseignant s’est excusé et a conclu l’exercice.

Le 15 mars, le district a émis à Lontayao une lettre de discipline et l’a suspendue sans solde pendant 20 jours. On lui a demandé de suivre le cours intitulé Learning About Racism, un programme offert par la Fondation canadienne des relations raciales (FCRR). Lontayao a depuis terminé le cours.

Lontayao a purgé sa suspension d’un jour le 21 novembre.

Edouard Hitchins

edward.hitchins@campbellrivermirror.com

